Ile Maurice: Diplomatie et interculturalité animent des jeunes

Le mardi 22 juillet restera gravé dans la mémoire des jeunes participants à la conférence «Model United Nations» (MUN) 2025, au Sookdeo Bissoondoyal State College, à Rose-Belle (zone éducative 3). Pendant deux jours, l'engagement éducatif et diplomatique a rassemblé les délégués de plusieurs pays, incarnant la voix de la jeunesse face aux enjeux mondiaux.

La cérémonie d'ouverture du MUN 2025 a débuté dans une ambiance à la fois solennelle et festive, marquée par la présence de personnalités et l'enthousiasme des collégiens. La salle était remplie d'émotion quand l'hymne national a retenti, suivi d'une prestation culturelle remarquable des élèves de France Boyer de la Giroday State Secondary School (SSS) et d'Emmanuel Anquetil SSS, qui ont illustré la richesse culturelle locale et l'esprit d'unité de la jeune génération.

Le président de cette édition du MUN, le Dr S. Jharee, a prononcé un discours de bienvenue chaleureux, soulignant l'importance de l'éducation dans la construction d'un avenir meilleur.

Il a insisté sur la nécessité de favoriser le dialogue, la compréhension interculturelle et la solidarité entre les jeunes délégués. Le directeur par intérim de la zone 3, M. D. Doma, a ensuite évoqué l'engagement de la zone éducative dans la promotion de la diplomatie des jeunes.

Le moment fort de la cérémonie a été l'ouverture officielle par le ministre de l'Éducation et des ressources humaines, Mahend Gungapersad, qui a souligné que cette initiative incarne l'esprit de l'éducation mauricienne : «Ce moment sera, pour toujours, le meilleur. Mais ce n'est qu'un début. Nous avons encore beaucoup à faire pour avancer.»

Il a insisté sur l'importance de l'éducation comme levier de transformation sociale, citant le débat scolaire qui contribue à forger la personnalité des jeunes, avant d'aborder la question cruciale du développement durable et du changement climatique, insistant sur la responsabilité collective.

«Nous devons prendre des décisions pour protéger notre planète, car l'avenir de nos enfants en dépend.» Il a conclu en affirmant que l'éducation doit continuer à évoluer pour répondre aux défis mondiaux.

Diversité culturelle et engagement

La cérémonie a été marquée par des moments forts, dont le tirage au sort des pays représentés par leur chef de la délégation, suivi par les déclarations de cinq nations, Somalie, Ukraine, Royaume-Uni, États-Unis et France, parmi la trentaine de pays participants. Un droit de réponse a permis d'enrichir les échanges, illustrant la complexité et la dynamique des relations internationales.

C'était également l'occasion de lancer le magazine MUN et la chaîne MUN TV, avec l'intervention du ministre, qui a souligné l'importance de ces outils pour sensibiliser, informer et inspirer la jeunesse. La signature d'un pledge, a symbolisé l'engagement formel des jeunes à oeuvrer pour la paix, la justice et le développement durable.

Un aspect marquant de la conférence a été la diversité culturelle affichée par les délégués. Certains, vêtus de tenues traditionnelles, telles que dhoti, kurti ou chapeau la paille, ont incarné l'identité de leur pays d'origine.

La délégation mauricienne portait des vêtements traditionnels pour renforcer sa présence et son message. Les jeunes délégués ont exprimé leur fierté d'être parties prenantes de cet événement. Kaleem, représentant de la Somalie, a confié : «Je suis vraiment heureux de représenter mon pays ici. C'est une compétition difficile, mais c'est une expérience incroyable.»

Par ailleurs, Tanisha, de France Boyer de la Giroday SSS, a partagé sa joie d'avoir été sélectionnée, évoquant ses défis personnels et sa volonté de faire évoluer la société à travers cette plateforme.

Les discours et témoignages des jeunes recueillis illustrent leur maturité et leur engagement. Edouard Dylan, secrétaire général du MUN, a insisté sur la nécessité pour la jeunesse de prendre la parole face aux enjeux globaux, notamment le climat.

«Si nous joignons nos voix, nous pouvons faire la différence, sauver notre planète et promouvoir la paix», a-t-il déclaré. Le ministre Gungapersad a également évoqué l'importance de renforcer la participation des jeunes dans les cadres scolaire et parascolaire. Il estime que le MUN doit devenir une activité régulière dans toutes les zones éducatives de Maurice, afin de développer l'esprit critique, la citoyenneté et la solidarité.

Alors que la première journée de la Zone 3 MUN 2025 s'achevait, l'enthousiasme était palpable. La conférence s'est poursuivie hier avec des débats approfondis, des ateliers et des échanges interculturels.

La volonté est claire : faire de cet événement un catalyseur de changement, un espace où la jeunesse peut apprendre, s'exprimer et agir. Cette rencontre estudiantine incarne ainsi l'espoir d'une génération responsable, prête à relever les défis du futur avec audace et détermination.