<strong>Addis-Abeba, le — Un dirigeant d'Ethiopian Airlines a annoncé que le service de fret récemment lancé vers Ürümqi, en Chine, est sur le point de devenir un « corridor de fret essentiel » entre l'Afrique et l'Asie.

Dereje Derero, directeur général des services de fret et de logistique d'Ethiopian Airlines, a déclaré que la compagnie est fière d'inaugurer sa 11e porte d'entrée vers la Chine.

Le nouveau service de fret bihebdomadaire entre Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, et Ürümqi, capitale de la région autonome ouïgoure du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, présentera de nombreux avantages : il favorisera les échanges commerciaux et la collaboration socio-économique entre la Chine et l'Afrique, tout en renforçant les liens commerciaux et économiques plus larges entre l'Afrique et l'Asie, a-t-il déclaré à Xinhua.

Il a noté que le nouveau service, inauguré le 27 juin, constituait la première liaison directe de fret aérien reliant le continent africain au nord-ouest de la Chine, ce qui « renforcera la coopération commerciale entre les deux parties grâce à un transport de fret efficace ».

Ethiopian Airlines exploite actuellement plus de 190 vols hebdomadaires vers 27 destinations en Asie, dont 83 vols passagers et fret hebdomadaires vers 11 villes chinoises.

Dereje a souligné que cette nouvelle liaison cargo « marque une nouvelle étape dans la mission d'Ethiopian Airlines de renforcer la connectivité Afrique-Asie et de positionner Addis-Abeba comme une plaque tournante mondiale essentielle du fret ».

Il a réitéré la ferme volonté de l'entreprise d'y étendre son empreinte, favorisant ainsi les liens socio-économiques et interpersonnels sino-africains.

« La Chine est un marché stratégique pour Ethiopian Airlines. Opérer vers 11 destinations en Chine représente un enjeu majeur, et nous souhaitons désormais accroître notre présence, non seulement en ouvrant de nouvelles destinations, mais aussi en augmentant la fréquence de nos vols entre la Chine et l'Afrique, et en renforçant la coopération commerciale entre les deux parties », a-t-il déclaré.

La compagnie aérienne transporte près d'un million de tonnes de fret par an sur un réseau mondial de plus de 140 destinations grâce à une flotte moderne et à une infrastructure de fret à température contrôlée et à la pointe de la technologie.

Dans le cadre de son ambition de croissance, la compagnie nationale éthiopienne met actuellement en oeuvre un plan stratégique, baptisé « Vision 2035 », qui lui permettra de figurer parmi les 20 groupes aériens les plus compétitifs et les plus importants au monde.