Afrique: Durban international film festival 2025 - Le cinéma africain à l'honneur

Du 17 au 27 juillet, Durban accueille la 46e édition du Durban international film festival (DIFF), organisée par le Centre for creative arts de l'Université du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. Plus ancien et plus important festival de cinéma en Afrique australe, le DIFF s'est imposé comme un rendez-vous majeur du septième art sur le continent.

Depuis sa création en 1979, le festival propose chaque année plus d'une centaine de films en avant-première, mettant en lumière des récits puissants et des approches cinématographiques innovantes. Il se distingue par sa capacité à révéler des oeuvres qui interrogent les réalités sociales, politiques et culturelles de l'Afrique.

Le DIFF est également le seul festival d'Afrique australe à qualifier des films pour les Oscars dans les catégories Meilleur documentaire et Meilleur court métrage; un atout stratégique pour les cinéastes africains en quête de reconnaissance internationale. Au-delà des projections, il offre une programmation parallèle dynamique : ateliers, séminaires et rencontres professionnelles favorisent l'échange et la formation. Des projections dans les townships témoignent de son engagement à rendre le cinéma accessible à tous.

Durant dix jours, Durban devient un carrefour culturel réunissant professionnels et passionnés du cinéma. Le DIFF 2025 promet une immersion au coeur de la diversité des récits et des langues africaines.

Pour découvrir la programmation, s'inscrire aux événements ou participer aux ateliers, rendez-vous sur le site officiel du festival.