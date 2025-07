Congo-Brazzaville: « Mbongui de la femme africaine » - La femme au centre du développement durable

A travers la cinquième édition qui se tiendra du 30 au 31 juillet à Brazzaville, les organisateurs du « Mbongui de la femme africaine » veulent concrétiser son engagement de mutualiser les efforts pour contribuer activement au développement durable sur le continent, car elle représente un fort potentiel de développement. L'essentiel pendant cette rencontre sera de donner des outils nécessaires à la femme pour qu'elle devienne autonome dans sa vie quotidienne et professionnelle.

L'édition 2025 se tiendra sur le thème " Femme africaine, pilier du développement durable et catalyseur de l'innovation". Elle mettra en avant le rôle de la femme africaine dans le processus dynamique du développement durable.

Dans la sphère politique et de la bonne gouvernance, l'implication de la femme dans le processus de prise de décision inclusive permettrait d'atteindre les objectifs du développement durable à travers le continent et le reste du monde.

Femme africaine, berceau de l'humanité, est source d'une multitude de solutions innovantes, constructives et dynamiques tant au niveau africain que mondial, contribuant ainsi à la création d'une société nouvelle, inspirante, solidaire et durable.

Les femmes africaines, vivant sur le continent et dans le reste du monde créent, osent, inventent, fabriquent, produisent, innovent, entreprennent dans divers domaines, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'entrepreneuriat et l'innovation, agissant pour le bien-être commun.

Elles sont un réservoir extraordinaire d'initiatives, de projets, de création, d'innovations et, à travers le thème retenu, il sera question de les réunir toutes, actrices de solutions, d'espoirs et du changement.

Concrètement, il s'agira de motiver, d'impliquer, de rassembler, de renforcer l'engagement des femmes africaines afin qu'elles mettent en oeuvre des initiatives constructives avec des résultats pour un développement durable et inclusif à travers le continent et le reste du monde.

L'idée étant claire, créer autour de ce thème un environnement de travail où la confiance et la solidarité doivent primer sur tout. Ensemble, main dans la main, elles vont oeuvrer pour changer les narratifs négatifs, pour proposer des solutions concrètes qui vont façonner le monde d'aujourd'hui et de demain.

En effet, le " Mbongui de la femme africaine" est une initiative de l'organisation non gouvernementale EWC visant à permettre aux femmes africaines de ne pas rester en marge du développement, de faire face à la résilience, le renforcement opérationnel des compétences et l'assurance en soi grâce à l'apprentissage des bases du leadership et de l'entrepreneuriat féminin.

C'est là une occasion pour elles d'acquérir des connaissances et compétences afin de devenir des interlocutrices formées, performantes et actives en faveur des entités dans lesquelles elles sont impliquées, ou bien dans les différents projets d'activités qu'elles souhaitent développer. A travers cette initiative, c'est aussi l'occasion de promouvoir leur adhésion et leur implication dans les institutions publiques et privées.

Il s'agit donc de pousser les femmes à s'autonomiser, à donner le meilleur d'elles-mêmes, peu importe ce qu'elles font, décomplexer celles qui s'autocensurent et qui n'osent pas sortir de leur zone de confort.

Catalyseur des opportunités, un espace où se tissent des synergies essentielles pour bâtir le monde demain, l'événement regroupera des femmes venues de différents coins du continent et d'ailleurs, des responsables d'entreprises, des associations, des familles, des administrations publiques et privées, des organisations non gouvernementales, des universitaires, des commerçantes, et bien d'autres.

L'événement s'articulera sur plusieurs échanges, ateliers, conférences débats, panels de discussions, tables rondes, coaching et partages d'expériences qui seront aminés par des hommes et femmes qui ont réussi à dépasser les barrières sociales, venant de divers horizons.

Leurs témoignages et leurs expériences professionnelles permettront à d'autres, jusqu'ici retissantes, d'avoir de l'assurance en elles-mêmes, car toute femme doit être un exemple pour les autres.