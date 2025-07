Afrique: Nouvel An africain 6562 - Mémoire et renaissance africaine

Le parc naturel de la Feyssine à Villeurbanne (Rhône) en France accueillera, le 2 août, la célébration du Nouvel An africain 6562, organisée par l'association Kiburi Africa. À travers une programmation riche et immersive, l'événement invite à une journée de découverte et de reconnexion aux racines africaines.

Loin des clichés, l'initiative vise à restaurer la profondeur des cultures africaines. Elle s'adresse à la fois aux diasporas pour raviver le lien avec leur héritage, et au grand public pour favoriser un dialogue interculturel ouvert.

Au programme : rituels symboliques, danses traditionnelles, contes, ateliers, démonstrations de savoir-faire et autres animations participatives. Chaque activité est pensée comme un pont entre passé et présent, entre mémoire et avenir.

Dans une ambiance chaleureuse et inclusive, l'événement s'adresse à tous : enfants, adultes, curieux et passionnés. Il offre une autre vision de l'Afrique, vivante, créative et porteuse de sens.

À travers cette action, Kiburi Africa confirme son engagement pour la transmission culturelle et l'inclusion. L'association oeuvre à valoriser les cultures africaines dans leur diversité, en les inscrivant dans une dynamique contemporaine.

Le Nouvel An Africain 6562 dépasse le cadre festif. Il se veut un moment de réflexion, de partage et de célébration de la richesse des patrimoines africains.

Rendez-vous le 2 août 2025, de 13h à 22h, au parc naturel de la Feyssine, 12 avenue Monin, 69100 Villeurbanne. Inscriptions via le lien en bio, par SMS ou QR code.