Congo-Brazzaville: Musique - Chikito Makinu se produira le 26 juillet à Brazzaville

Surnommé « Le Prince Golois », Chikito Makinu et digne héritier de Ferré Gola sera en concert le 26 juillet, à l'Espace Exo-Bus de Brazzaville. Les amateurs de la rumba congolaise y sont attendus pour une soirée mêlant élégance, ferveur et tradition. Placé sous la direction artistique de Jésus le Guide suprême 5G+, l'événement promet une performance marquante, entre héritage et modernité.

Le concert mettra à l'honneur une nouvelle génération d'artistes. À travers la voix de Chikito Makinu, la rumba devient un langage de mémoire et de partage, dans un cadre conçu pour rassembler les passionnés de la musique congolaise.

Encore en pleine ascension, Chikito Makinu s'est imposé comme l'un des talents prometteurs de la scène rumba. Sa proximité artistique avec Ferré Gola, ainsi que le soutien de partenaires majeurs pour ce concert confirment sa légitimité et son rayonnement croissant.

Sa discographie, en construction, reflète une fidélité à l'esthétique "goloise". Ses titres, disponibles en ligne et interprétés en live, témoignent d'une voix maîtrisée et d'un style alliant émotion, élégance et rigueur. Chikito Makinu incarne la relève de la rumba congolaise. Son parcours révèle une volonté constante d'excellence et un attachement profond à ses racines musicales.

Le concert du 26 juillet ne sera pas qu'une prestation, mais une véritable célébration de l'héritage golois. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux de rumba et de musique authentique.