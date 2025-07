Congo-Brazzaville: Musique - Fanie Fayard sur le podium du Festival Karibu Africa

Déterminer à valoriser et à promouvoir la culture congolaise à travers son art, Fanie Fayar sera sur scène du 25 au 27 juillet, en France, dans le cadre du Festival Karibu Africa. L'événement fait la promotion de la culture africaine dans toute sa diversité, renforçant les liens d'amitié entre les artistes et le public international pour un écosystème culturel exclusif.

Le public aura l'occasion de découvrir et de redécouvrir tout au long de l'événement la musique congolaise et africaine dans un style très différent avec Fanie Fayar, une artiste talentueuse, expérimentée et très professionnelle dans son art qui combine des instruments traditionnels, des rythmes africains, du Congo, du funk soul, afro américain pour donner un sens original et très remarquable à sa musique.

L'artiste cherchera à séduire le public mixte tant par son alchimie que par son énergie débordante. Sa participation qui intervient après son moment de pause hors scène sera donc une occasion pour elle de valoriser encore plus davantage son talent et de révéler au grand public son potentiel artistique, ainsi que son savoir-faire.

« Il y a des silences qui soignent, des pauses qui raccordent l'âme. Après une pause, loin des scènes et des répétitions, nous nous sommes enfin retrouvés aujourd'hui pour revisiter notre répertoire. Chaque note, chaque harmonie chantée, résonnait comme des retrouvailles. Les voix se sont tressées, les coeurs se sont alignés et les choeurs vibraient d'une beauté presque irréelle.

Nous sommes accordés, unis, prêts, où que vous soyez, si vous nous appelez, nous viendrons jouer, chanter, partager ce feu sacré qui nous anime. Prêts à émouvoir, à raviver, à célébrer ce lien entre vous et nous. Prêts à nous offrir à la scène comme à une danse. Merci à ceux ou celles qui nous écoutent, nous soutiennent, nous portent. On se retrouve bientôt, au rythme de nos battements », a écrit Fanie Fayer sur sa page Facebook

Auteure-compositrice, chanteuse et interprète, elle a débuté sa carrière en tant que chanteuse en 1990 dans une chorale à Brazzaville, avant d'intégrer le groupe Yela- We en 2000 et participé en 2001 au Masa, à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

La même année, elle crée le groupe Tandala en compagnie d'autres artistes tels que Sylvain Scafio et Rosy Baleketa. Elle y apprend donc à jouer aux instruments traditionnels, notamment le tam-tam, le ndara, la sanza, le balafon et bien d'autres.

En 2002, Fanie Fayar a accompagné le groupe Widikila au centre Wallonie Bruxelles de Kinshasa, puis a intégré le groupe Kota en 2003 comme unique femme, remporté le Prix Découvertes et le Prix spécial tam-tam d'or en 2007.

En 2009, elle a chanté avec le groupe Nkota deux albums dont " Tobe" et " Je n'irai pas là-bas". La chanteuse congolaise a participé à la première édition de la scène internationale des voix de femmes, au salon des chanteuses de la forêt en 2017, un événement dédié à la promotion et à la valorisation des chanteuses d'Afrique centrale.

La même année, Fanie Fayar a fait la première du grand bal de Youssou Ndour au Bercy, en France, et remporté également la médaille d'or dans la catégorie chansons, lors de sa participation aux Jeux africains de la Francophonie à Abidjan, en Côte d'Ivoire

Pour cette édition du Festival Karibu Africa, les talents créatifs afriains et du monde entier qui seront sur scène auront l'occasion de se connecter avec d'autres afin de partager des idées, des expériences et obtenir des informations de la part des leaders de l'industrie musicale.

Ce grand rendez-vous qui vise à mettre en lumière et promouvoir les artistes africains dans toute la diversité transcende les frontières culturelles, géographiques, historiques, sociales, contribuant ainsi au développement de la musique africaine pour plus de notoriété et de visibilité à travers le monde.

Il est donc l'un des événements culturels qui fait la symbiose entre les artistes de divers horizons, de divers genres musicaux, tout en mettant à l'honneur des différentes facettes de la culture africaine à travers une programmation riche et variée.

Du Congo en passant par la Côte d'Ivoire, l'Algérie, l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, on retrouvera des artistes tels que Fanie Fayar, Indiyane Indira, Rui last Man, Fricia Koundi, Popolipo zéro faute, Enigmatik Music Family, les jumeaux de la Music, Formidable du zouglou.