Cameroun: Parution - Cédric Ondaye-Ebauh lance un regard lucide sur le management contemporain

Dans « Problèmatiques et souvenirs de management », publié ce mois de juillet aux éditions Jets d'encre, l'auteur camerounais Cédric Jovial Ondaye-Ebauh signe un essai incisif de 112 pages qui revisite avec acuité les grands enjeux du management moderne. Alliant réflexion stratégique et témoignage personnel, il dresse un panorama saisissant des réalités managériales à l'heure des mutations technologiques et économiques.

L'ouvrage se distingue par sa capacité à faire le lien entre théorie et pratique, entre héritage managérial classique et styles de management émergents, plus agiles et adaptés aux bouleversements contemporains.

« Le management n'est pas nécessairement une béatitude. Il n'est pas assurément passif, notamment pour le manager. Bien au contraire, il est une action, c'est-à-dire une force qui se déploie dans un contexte opérationnel et stratégique. Donc, il a vocation à laisser une empreinte dont le substrat est la réforme afin de mobiliser durablement et de manière exhaustive par-delà le mandat du manager », peut-on lire dans l'extrait du livre

S'appuyant sur les enseignements des pionniers du management de Peter Drucker à Henri Fayol, Ondaye-Ebauh interroge la pertinence de ces fondements face aux défis contemporains. Son expérience au sein d'une institution financière vient renforcer la portée de ses analyses, en apportant un ancrage concret et humain à des concepts souvent théoriques.

A en croire ses propos, « Dans un monde professionnel en constante mutation, le management ne se résume plus à des méthodes ou à des schémas figés. Il devient une posture, un cheminement personnel, un art d'évoluer au milieu des incertitudes et des aspirations multiples ».

Au fil des pages, il retrace le parcours d'un manager aux prises avec les prises de responsabilités, le leadership collectif, la gestion de crise et la quête de sens. À travers ce prisme, l'auteur met en évidence les tensions et les paradoxes d'un métier en constante évolution.

Mais l'essai ne s'arrête pas au constat : il ouvre la réflexion sur l'émergence de nouveaux styles de management, plus souples, collaboratifs, et adaptés aux dynamiques actuelles. Il appelle à une gouvernance fondée sur l'écoute, l'agilité et l'éthique, rompant avec les modèles hiérarchiques traditionnels.

Avec « Problèmatiques et souvenirs de management», Cédric Jovial Ondaye-Ebauh livre bien plus qu'un simple manuel : un outil de réflexion pour les professionnels, une source d'apprentissage pour les étudiants, et une voix singulière qui apporte une contribution précieuse à la littérature managériale africaine.

Âgé de 52 ans, Cédric Jovial Ondaye-Ebauh est marié et père de famille. Titulaire d'un MBA et d'un EMBA, il exerce la profession de banquier central. Après avoir occupé des fonctions de direction au sein d'institutions financières en Afrique centrale, il réside aujourd'hui à Brazzaville.