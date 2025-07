Congo-Brazzaville: Carrières artistiques - L'OIF présente deux appels à projets aux artistes à Brazzaville

Mobilité, diffusion, découvrabilité... L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a présenté aux artistes congolais et d'autres pays africains deux fonds d'appui essentiels à saisir au plutard le 20 août.

Réunis à Brazzaville dans le cadre de la 12e édition du Festival panafricain de musique (Fespam), les artistes et professionnels de la culture ont été édifiés le 24 juillet sur deux importants appels à projets lancés par l'OIF. Présentés par Kanel Engandja Ngoulou, coordonnateur de projets à l'OIF, ces dispositifs offrent un accompagnement concret à la création, la circulation et la visibilité des oeuvres culturelles francophones tant sur le continent, qu'au-delà.

Le premier fonds, doté de 150 000 euros, est destiné à soutenir la mobilité des artistes et la circulation des biens culturels. Il cible les artistes ou collectifs professionnels issus de l'espace francophone, actifs depuis au moins deux ans dans des domaines comme la musique, le théâtre, la danse, le cinéma, la littérature, l'humour ou encore les arts visuels.

Les projets éligibles couvrent la participation à des résidences, festivals, foires, masterclass, ou encore la mise en réseau. « Les artistes peuvent demander jusqu'à 5000 euros pour leurs déplacements, auxquels peuvent s'ajouter 2 500 euros pour la prise en charge logistique des biens culturels. Ces aides sont cumulables et permettent réellement de donner corps à une ambition artistique », a précisé Kanel Engandja Ngoulou.

Le second appel à projets, doté de 300 000 euros, s'adresse aux structures culturelles légalement constituées oeuvrant dans les secteurs du spectacle vivant, du cinéma-audiovisuel ou de l'édition. Il vise à soutenir les initiatives de distribution et de découvrabilité numérique des oeuvres culturelles francophones. Sont notamment encouragés les festivals existant depuis au moins deux éditions, les outils de promotion ou encore les plateformes de recommandation de contenus.

La subvention peut atteindre 30 000 euros pour la distribution et 50 000 euros pour la découvrabilité, mais ne doit pas dépasser 80 % du budget total du projet, le reste devant être couvert par des financements complémentaires.

« Nous avons voulu, à l'occasion du Fespam, informer les artistes et entrepreneurs culturels congolais de ces opportunités concrètes. Très peu vont vers l'information, et parfois on reproche à l'OIF de ne pas assez les soutenir. Il faut désormais candidater ! », a insisté Kanel.

Il a notamment déploré la faible candidature des artistes congolais aux différents fonds que propose cette organisation, contrairement à d'autres pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Tunisie, le Cameroun, le Maroc, le Bénin ou encore la République démocratique du Congo dont les artistes bénéficient régulièrement de ces opportunités.

L'appel est ouvert jusqu'au 19 août. Les candidatures doivent inclure un formulaire en ligne, un dossier de présentation détaillé, un budget, des preuves d'existence juridique, un portfolio, et, pour les structures, des rapports d'activités antérieurs. Des séances d'information en ligne sont prévues pour les 31 juillet et 1er août pour répondre aux questions pratiques.

À travers ces deux dispositifs, l'OIF réaffirme sa volonté de renforcer les industries culturelles francophones, avec une attention particulière aux jeunes, aux femmes et à la rigueur dans la gestion des fonds. « Ce que nous attendons, c'est que l'argent public soit géré dans les règles de l'art. Il ne s'agit pas de financer des dépenses personnelles, mais de contribuer au rayonnement de nos talents », a conclu Kanel. Plus d'informations et candidatures sur le site de l'OIF.