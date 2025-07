Afrique: Mila - Un auteur congolais parmi les invités

Le jeune Gaston Color Ikienga fait partie des auteurs invités à participer à la huitième édition du Meeting international du livre et des arts associés (Mila), qui se tient du 24 au 26 juillet à Abidjan en Côte d'Ivoire. Fort du succès de ses précédentes éditions, l'événement fera encore la promotion de la littérature africaine dans toute sa diversité auprès d'un large public.

Gaston Color Ikienga est né à owando dans le département de la Cuvette au Congo. Il a étudié à la faculté de droit de l'Université Marien-Ngouabi, avant d'être admis au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature, filière magistrature.

Il exerce ses fonctions de magistrat depuis 2021. C'est en 2023 qu'il concrétise sa passion pour l'écriture en publiant son premier récueil de poèmes intitulé " La lettre du poète". Actuellement, il est substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Gamboma.

Le Mila auquel il partcipe est un festival littéraire ivoirien qui se tient chaque année depuis 2017, à l'initiative de l'association Qoiquo. Cet espace de rencontres et de connexions entre les acteurs de l'industrie culturelle et créative africaine permet de promouvoir la création littéraire et artistique; d'élargir les espaces d'échanges, de diffusion et de promotion du livre et des arts en Afrique;

de dynamiser les espaces entre auteurs, penseurs, intellectuels, artistes, promoteurs culturels; de sensibiliser les jeunes talents aux valeurs mitoyennes en les encourageant à développer des compétences utiles et durables; de favoriser l'acquisition et la diffusion d'une meilleure connaissance du livre et des arts africains à travers le continent et le reste du monde.

Ce grand rendez-vous permet, en d'autres termes, de croiser les expériences et d'explorer l'art dans toutes ses formes, offrant un large panorama des questions d'actualité autour des participants locaux et internationaux. La manifestation accueille plus de six mille visiteurs et propose plus de vingt événements thématiques destinés à tous les publics.

Mila est donc une plateforme de rencontres intellectuelles, culturelles, artistiques, économiques, environnementales, touristiques et publicitaires, constituant un cadre idéal pour raffiner des liens d'amitié entre les États. Son originalité est qu'il réunit sur la même scène le livre et le cinéma, la bande dessinée, le conte, le slam et bien d'autres arts.

Il s'agit de réunir tous les acteurs du secteur des arts pour parler et montrer un visage positif du continent africain. C'est un événement majeur dans l'espace francophone. Avec une programmation diversifiée et des thématiques qui touchent notre temps, le Mila est devenu un carrefour des idées et des cultures.

Tables rondes, conférences-débats, ateliers d'écriture sont inscrits au programme de cette édition pour permettre aux festivaliers de découvrir les différentes facettes de la littérature africaine. Les thématiques abordées sont inscrites dans l'actualité scientifique des écrivains, des penseurs, ainsi que des intellectuels. Elles consacrent, par ailleurs, une place à la créativité et à la consolidation des liens indéfectibles qui unissent les Africains entre eux partout où ils sont.

Les rencontres sont également un moment d'échange et de débats sur l'industrie du livre, de la diffusion, de la distribution et de la promotion internationale. Plus d'une quinzaine de pays prennent part dont les deux Congo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée , le Bénin, le Rwanda et le Gabon.