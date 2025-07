Afrique: Dakar accueille en octobre la première édition du Salon international des médias du continent

Dakar — La capitale du Sénégal, Dakar, va abriter, du 27 au 31 octobre 2025, la première édition du Salon international des médias d'Afrique (SIMA), un évènement majeur qui réunira professionnels des médias, institutions publiques, partenaires techniques et entreprises du numérique, a appris l'APS des organisateurs.

"Ce salon est hautement important parce qu'il se veut une rencontre culturelle, une rencontre économique, une rencontre pratiquement diplomatique qui place et replace le Sénégal dans l'agenda culturel panafricain et international", a déclaré, jeudi, Mactar Silla, coordonnateur du comité de pilotage du SIMA, lors d'une conférence de presse.

Il a précisé que cet événement, qui va regrouper tous les pays d'Afrique, est un peu différent des autres événements organisés aujourd'hui sur le continent.

"D'abord par son caractère panafricain. Ce n'est pas un salon des médias du Sénégal mais un salon des médias d'Afrique. Ensuite, il est particulier parce que nous sommes dans une approche plurilingue (...)", a-t-il tenu à indiquer.

"Mais l'un des plus grands changements c'est aujourd'hui d'incorporer ce que nous appelons la formation qui débouche sur de la production en faisant appel notamment à nos amis nigérians. Le Nigeria qui est le deuxième plus grand producteur aujourd'hui en termes de volumes de films et d'audiovisuels dans le monde après l'Inde", a-t-il ajouté.

Des conférences, panels, ateliers pratiques et expositions rythmeront cette rencontre autour des défis actuels, des mutations structurelles et des opportunités futures dans le secteur de l'information et de la communication sur le continent.

Il a rappelé la place que les médias occupent aujourd'hui au Sénégal, leur rôle transversal et leur capacité à être un catalyseur des autres secteurs.

Des éléments au vu desquels "il est important qu'un tel événement puisse être accompagné par les pouvoirs publics, par le secteur privé national et international, par toutes les parties prenantes qui ont intérêt effectivement à ce que ce genre d'événement puisse être organisé", a-t-il plaidé.