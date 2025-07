Congo-Kinshasa: Tshopo - Olpa prend acte de la libération des journalistes à Kisangani

Tout en prenant acte de cette relaxation, cette organisation a, par ailleurs, condamné la procédure ayant conduit à l'interpellation de ces professionnels des médias.

L'ONG de défense et de promotion de la liberté de la presse, l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa), a salué la libération de Steve Mbusa, Sébastien Mulamba et Pompon Beyokobana, respectivement journalistes à Kis24.info, Élections-net.com et éditeur du journal Kisangani News, basés à Kisangani, chef-lieu de la province de Tshopo.

A en croire cette organisation, ces professionnels des médias ont été relaxés, le 24 juillet, après 24 heures de privation de liberté sur ordre du chef du parquet. Tout en prenant acte de cette relaxation, l'Olpa a, par ailleurs, condamné la procédure ayant conduit à leur interpellation.

Dans un communiqué du 23 juillet, l'Olpa avait, en effet, dénoncé l'interpellation de ces trois journalistes. Cette organisation a exhorté les autorités provinciales de Tshopo à favoriser l'exercice de la liberté de la presse sur toute l'étendue de la province.

« L'Olpa a condamné la procédure ayant conduit à l'interpellation de ces professionnels des médias et leur transfert vers le parquet. "Ceci constitue une atteinte aux droits d'informer et d'être informé garantie par la législation congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme », a indiqué cette ONG dans son communiqué.

Ces journalistes, avait indiqué l'Olpa, ont été interpellés le 23 juillet par la police locale alors qu'ils tentaient d'interviewer M. Jacques Lomalisa, directeur de cabinet du ministre provincial des Finances de Tshopo, Patrick Valencio, sur le rôle joué par ce dernier dans une série télévisée : « Davina & Sisters » disponible sur la plateforme YouTube.

« Arrivés sur le lieu, les journalistes ont été séquestrés pendant plusieurs heures au bureau du ministre provincial avant d'être conduits au commissariat provincial de la police où ils ont été auditionnés par un OPJ qui leur a reproché d'avoir terni l'image de M. Patrick Valencio dans les réseaux sociaux », avait souligné l'Olpa. Et de préciser : « Ils ont été transférés au Parquet de grande instance de Kisangani où ils ont été verbalisés par un magistrat et inculpés d'outrage à l'autorité. Après audition, ils ont été placés au cachot du parquet ».

L'ONG avait, par ailleurs, noté que le média en ligne Election-net.com a publié, le 22 juillet, un article intitulé « Tshopo : le ministre des Finances éclaboussé par un scandale indécent ». A en croire l'Olpa, le média relayait les opinions des habitants de Kisangani sur le rôle joué par un dignitaire de la province dans cette série télévisée.