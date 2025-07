Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 juillet 2025

revue de presse

Sénégal : Un nouveau visage à la tête de Sonatel - Brelotte Ba nommé Directeur général

Le Conseil d'administration de Sonatel a annoncé ce 24 juillet la nomination de Brelotte Ba au poste de Directeur général du Groupe. Il prendra officiellement ses fonctions le 1er août 2025, en remplacement de Sékou Dramé, dont le mandat s'achèvera le 31 juillet après sept années à la tête de l'entreprise.

Actuellement Directeur général adjoint d'Orange Moyen-Orient et Afrique, Brelotte Ba est un visage bien connu au sein du groupe Sonatel et du réseau Orange. Ingénieur de formation, diplômé de l'École Polytechnique de Paris et de l'École Nationale des Ponts et Chaussées, il cumule 24 années d'expérience dans le secteur des télécommunications. (Source : allAfrica)

Congo-Kinshasa : Ouverture du procès de Joseph Kabila ce vendredi devant la Haute Cour militaire

La Haute Cour militaire ouvre ce vendredi 25 juillet à Kinshasa, le procès de l’ancien président de la République et sénateur à vie, Joseph Kabila. Selon l’extrait de rôle de la Cour, l’auditeur général des FARDC retient contre lui une série de charges graves : trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, homicide intentionnel, viol, torture, déportation et apologie de crimes.

Ce procès intervient près de deux mois après la levée de ses immunités parlementaires, dans un climat de tension politique marqué par des controverses sur la régularité de la procédure. Le camp Kabila estime que les poursuites sont politiquement motivées et juridiquement contestables. ( Source : Radio Okapi )

Afrique : Journée internationale des femmes et des filles d’ascendance africaine 25 juillet

Les femmes et les filles d'ascendance africaine incarnent la force, la résilience et un potentiel inexploité. Pourtant, elles font partie des groupes les plus marginalisés au monde en raison de l'intersection des discriminations raciales, sexistes et socio-économiques. De l'accès limité à l'éducation et aux soins de santé de qualité à la sous-représentation dans les espaces politiques et professionnels, elles se heurtent souvent à des obstacles systémiques qui entravent leur développement et violent leurs droits.

Malgré ces difficultés, elles continuent de s'élever, en prenant la tête de mouvements, en excellant dans leurs études et dans leurs carrières, en plaidant pour la justice et en brisant les cycles générationnels de la pauvreté et de l'exclusion. Leurs expériences, vécues mettent en évidence non seulement l'impact de l'injustice, mais aussi le pouvoir de transformation des opportunités et de l'équité. (Source : Nations Unies)

Ahoua Don Mello se porte candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire

Ahoua Don Mello a annoncé sa décision de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle ivoirienne pour le PPA-CI, dans un entretien accordé à Jeune Afrique, le 23 juillet.

Vice-président du parti et chargé de la promotion du panafricanisme en son sein, Ahoua Don Mello va tenter de poursuivre l'œuvre de son mentor Laurent Gbagbo, inéligible, lors de la prochaine élection présidentielle en octobre. Une situation qui pesait sur les cadres du parti. (Source : TV5 Monde Afrique)

Togo : La marche pacifique du 25 juillet interdite

La tension politique reste palpable alors que les autorités ont interdit, ce jeudi, une marche pacifique prévue pour le vendredi 25 juillet à Lomé. Organisée par l’ONG Novation, cette manifestation visait à rendre hommage aux victimes des violents affrontements ayant secoué la capitale togolaise du 26 au 28 juin dernier.

Selon le ministre de l’Administration territoriale, colonel Awaté Hodabalo, cette décision est motivée par « la sensibilité du contexte électoral » et par un itinéraire jugé problématique. Le parcours annoncé de Bè Kondjindji à Lavista Park, en passant par le marché de Bè et le boulevard Houphouët-Boigny aurait soulevé, selon lui, des inquiétudes sécuritaires. (Source : Afrik.com)

Centrafrique : Deux anciens rebelles condamnés par la CPI

Les anciens rebelles centrafricains anti-Balaka, Patrice-Edouard Ngaïssona et Alfred Yekatom, ont été reconnus coupables, ce jeudi (24.07), de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale.

Les juges les ont condamnés, respectivement, à 12 ans et 15 ans de réclusion. Ce verdict a provoqué des réactions différentes à Bangui, la capitale de la Centrafrique, selon qu'il s'est agi de victimes ou de proches des deux criminels. (Source : Deutsch Welle)

L’Égypte confirme l’entrée en service de sa première centrale nucléaire en 2028

Le Premier ministre Mostafa Madbouly a confirmé que la première unité de la centrale nucléaire d’Al-Dabaa sera opérationnelle dans trois ans, avec du personnel exclusivement égyptien. Une étape stratégique dans la quête d’indépendance énergétique.

L’Égypte a confirmé cette semaine que la première unité de la centrale nucléaire d’Al-Dabaa, située sur la côte nord-ouest, sera mise en service en 2028, selon le calendrier convenu avec la société russe Rosatom, partenaire principal du projet. (Source : Apanews)

Afrique du Sud, le meurtre d’un DJ expose les liens troubles entre criminalité et pouvoirs

Cet assassinat jette une lumière crue sur le détournement endémique d’argent public et la possible collusion d’hommes d’affaires véreux, de politiciens corrompus et de policiers complices.

Les meurtres étroitement liés d’un DJ et de lanceurs d’alerte en Afrique du Sud jettent une lumière crue sur le détournement endémique d’argent public et la possible collusion d’hommes d’affaires véreux, de politiciens corrompus et de policiers complices. (Source : Le Monde Afrique)

L'économiste André Wameso prend la tête de la Banque centrale du Congo

Après quatre ans à la tête de la Banque centrale du Congo, Marie-France Malangu Kabedi Mbuyi quitte ses fonctions. Elle a été remplacée mercredi 23 juillet par André Wameso. Âgé de 50 ans, cet économiste, formé à l'Université catholique de Louvain était jusque-là directeur de cabinet adjoint du président Félix Tshisekedi, en charge des questions économiques et financières. Ce fidèle du chef de l’État est présent dans la plupart des grandes négociations économiques de ces dernières années. (Source : RFI)

Maroc : 4, 2 milliards de dollars pour la modernisation des aéroports

Dans l’optique de la Coupe du monde qu’il va co-organiser avec l’Espagne et le Portugal, le Maroc a décidé d’embellir ses aéroports. Rabat annonce consacrer une enveloppe de 4, 5 milliards de dollars dans ce projet sur 5 ans. Selon l’annonce faite jeudi, alors que le gouvernement a signé un accord avec l’Office national des aéroports.

Sont concernés par ce plan, les aéroports de Casablanca, de Marrakech, d’Agadir et de Fès. Les travaux consistent en l’extension de la capacité des infrastructures, passant de 38 millions de passagers à 80 millions d’ici à 2030 pour certains. (Source : Africanews)