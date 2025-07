Ethiopie: La voie du pays vers la résilience agricole face au changement climatique

<strong>Addis-Abeba, — Gadi Muga, une habitante résiliente du woreda de Hamer, dans le sud de l'Éthiopie, a dû faire face à une adversité implacable, ses moyens de subsistance étant mis à mal par des chocs climatiques extrêmes, allant d'inondations dévastatrices à des sécheresses prolongées.

À un moment donné, elle n'arrivait plus à produire suffisamment pour nourrir sa famille. C'était une période marquée par une profonde incertitude, où la survie éclipsait tout espoir d'avenir.

Gadi se souvient de ces jours difficiles : « Notre agriculture pluviale n'a jamais produit les rendements dont nous dépendions. Et lorsque les inondations sont revenues sans cesse, elles ont anéanti tout espoir d'avenir agricole.»

L'expérience de Gadi reflète la dure réalité à laquelle sont confrontés d'innombrables éleveurs de son village, où des années de précipitations irrégulières et d'inondations répétées ont rendu l'agriculture de plus en plus instable et non durable.

Au-delà du village de Gadi, d'innombrables agriculteurs éthiopiens ont également subi les conséquences des défis climatiques, leurs moyens de subsistance étant gravement perturbés par les fluctuations climatiques et les phénomènes environnementaux extrêmes.

Le projet d'irrigation de Kuma, situé près du village de Gadi, en est un parfait exemple. Participante active, Gadi parle avec passion de l'impact transformateur du projet sur sa vie et sa communauté.

« Nous avons réclamé sans relâche l'irrigation, et le gouvernement a finalement répondu. Grâce au projet d'irrigation de Kuma, nous nous sommes libérés des méthodes agricoles traditionnelles.

Grâce à l'agriculture en grappes, nous récoltons désormais trois fois par an. Notre productivité a grimpé en flèche, nous cultivons des cultures de rente et nous avons commencé à dépasser la simple subsistance pour atteindre une véritable autonomisation économique », a-t-elle déclaré.

Ekale Nater est responsable du Bureau de développement de l'irrigation et des basses terres pour la région du sud de l'Éthiopie. Pour lui, Kuma n'est qu'un élément d'un mouvement plus vaste. Il a expliqué qu'il existe environ 238 projets d'irrigation de petite et moyenne envergure dans la région, et qu'environ 32 000 hectares de terres ont été aménagés.

L'Éthiopie se positionne actuellement comme un pionnier continental en matière de résilience climatique, avec une volonté audacieuse de transformer son secteur agricole, longtemps l'un des plus vulnérables aux chocs environnementaux.

Pierre angulaire de l'économie nationale et contributeur majeur au PIB, l'agriculture est désormais au coeur de la stratégie climatique du pays. Le gouvernement déploie tous les efforts possibles pour en faire un modèle de durabilité, de productivité et de capacité d'adaptation.

Selon le conseiller principal du ministre de l'Agriculture, le Dr Getachew Diriba, la dépendance de longue date de l'Éthiopie à l'agriculture pluviale a rendu les agriculteurs extrêmement vulnérables aux phénomènes climatiques extrêmes, notamment les inondations, les précipitations irrégulières et les sécheresses prolongées.

Pour sa part, Dr Khalid Eltaweel, coordonnateur principal du programme Systèmes alimentaires des Nations Unies, a souligné que malgré la contribution minime de l'Éthiopie au changement climatique mondial, les effets du réchauffement climatique sont clairement visibles dans la production agricole du pays.

« L'Éthiopie subit de plein fouet le changement climatique, même si elle y contribue peu », a-t-il fait remarquer.

En réponse à cette situation, l'Initiative Héritage Vert, pierre angulaire de la stratégie environnementale globale de l'Éthiopie, se distingue comme un programme pionnier d'atténuation du changement climatique.

Cette initiative lutte non seulement contre la dégradation de l'environnement, mais génère également des gains significatifs en termes de productivité agricole et de développement durable.

Par exemple, le ministre éthiopien de l'Agriculture, le Dr Girma Amente, a souligné l'engagement du gouvernement en faveur d'une agriculture résiliente au changement climatique. Une stratégie clé a été le passage à l'agriculture irriguée, en particulier pour les cultures de base comme le blé.

« Il y a deux ou trois ans à peine, l'Éthiopie importait 1 million de tonnes de blé, pour un coût de près d'un milliard de dollars américains. Aujourd'hui, nous avons inversé la tendance et satisfait la demande intérieure de blé », a révélé Girma.

Le pays a produit un excédent de blé ces dernières années, un événement marquant qui a valu au Premier ministre Abiy Ahmed le prestigieux prix Agricola de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

