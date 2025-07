Ile Maurice: MCB sacrée «Best Bank in Mauritius» pour la 12e année consécutive

La Mauritius Commercial Bank (MCB) a obtenu le prix de Best Bank in Mauritius dans le cadre des Euromoney Awards for Excellence 2025, décernées le 17 juillet. La banque obtient ainsi cette prestigieuse récompense pour la 12e fois de suite. Les Awards for Excellence sont des récompenses prisées par les banques et les banquiers influents et existent depuis 1992.

Dans ses commentaires sur les raisons ayant mené à octroyer cette distinction à la MCB, Euromoney rappelle que l'institution financière dispose de plus de 1,2 million de clients, d'un portfolio de prêts domestiques équivalent à 26 % du produit intérieur brut du pays, dont 42 % du total des prêts des grandes entreprises et des petites et moyennes entreprises (PME).

Sur le plan de l'innovation, la MCB a été en mesure de démontrer des avancées significatives s'agissant du digital, plus particulièrement en améliorant l'expérience client et l'efficience opérationnelle. Euromoney cite ainsi l'application Juice, qui a connu «d'importantes améliorations en matière de sécurité».

Euromoney rappelle le lancement de la fonctionnalité Juice Tap visant à faciliter les paiements sans contact à travers un smartphone. Toujours sur le plan de la technologie, la MCB a aussi lancé de nouveaux terminaux de paiements Android.

Euromoney est aussi revenu sur les engagements de la MCB en matière de critères ESG (environmentaux, sociaux et de gouvernance), rappelant que la banque a consenti à une enveloppe de Rs 3,8 milliards pour octroyer des prêts verts dans le cadre de son sustainable finance framework.

Dans la foulée, Euromoney souligne que la MCB a obtenu l'EQUAL SALARY Certification et a lancé le programme Lokal is Beautiful pour aider les PME du pays. Deux initiatives qui démontrent «les efforts de la banque en faveur du développement durable et des pratiques d'équité».

La publication fait également ressortir que la banque commerciale, à travers la MCB Forward Foundation, a investi plus de Rs 57 millions dans des actions en faveur de l'éducation, de l'environnement et de l'aide au développement des communautés pendant l'année financière 2023-24.

Thierry Hebraud, Chief Executive Officer de la MCB Ltd, confie que «la récompense de Best Bank in Mauritius décernée par Euromoney vient démontrer les efforts de la MCB en matière d'innovation et aussi de bonnes pratiques ESG. Nous pouvons être fiers que notre institution soit primée pour la 12e année consécutive. Cela démontre notre ancrage sur le marché local et la confiance sans cesse renouvelée de nos clients, que je remercie chaleureusement. Je tiens aussi à féliciter toutes nos équipes au sein de la banque pour leur dévouement, qui a permis d'obtenir, cette année encore, cette distinction».