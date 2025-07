La Confédération Africaine de Football (CAF) et La Vache qui rit®, l'une des marques de fromage les plus emblématiques du Groupe Bel, ont officiellement conclu ce jour un accord de fournisseur officiel pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies (« CAN »), Maroc 2025.

La cérémonie de signature s'est tenue à Casablanca en présence du Secrétaire Général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, et de Jérôme Garbi, Chief Officer Fromages Monde et PDG Europe, Moyen-Orient, Afrique & Outre-mer du Groupe Bel.

Ce partenariat s'inscrit dans la continuité de l'ancrage fort de La Vache qui rit® sur le continent africain. Présente en Afrique depuis les années 1960, la marque fait désormais partie du quotidien de millions de familles. Au Maroc, où elle est produite localement dans l'usine du Groupe Bel à Tanger - un site industriel et logistique majeur pour l'Afrique et le Moyen-Orient - La Vache qui rit® est présente dans 8 foyers sur 10.

Le Secrétaire Général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, a déclaré :« L'intérêt grandissant manifesté par les entreprises marocaines, africaines et internationales pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2025 témoigne de la popularité croissante de cette compétition, non seulement au Maroc mais aussi à l'échelle mondiale. Au nom du Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, nous souhaitons la bienvenue au Groupe Bel et à La Vache qui rit® dans la famille CAF. Nous nous réjouissons à l'idée d'un partenariat durable. »

De son côté, Jérôme Garbi a affirmé : « La Vache qui rit® a toujours incarné le partage et la convivialité. Rejoindre la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies CAF, Maroc 2025 est une démarche naturelle et pleine de sens pour nous : c'est l'occasion de créer du lien, de soutenir les communautés et de célébrer ce qui nous unit tous - la joie. Nous sommes particulièrement fiers de prolonger une tradition pionnière. La Vache qui rit® a été l'une des premières marques au monde à s'associer à des événements sportifs dès les années 1920. Ce nouveau chapitre en Afrique s'inscrit dans cette continuité, avec le sourire et l'impact au coeur de notre engagement. »

Célébrer le football, la culture et l'unité

Dans le cadre de la CAN TotalEnergies CAF, Maroc 2025, La Vache qui rit® apportera son esprit joyeux dans les stades, les fan zones, les marchés locaux, les communautés et sur les plateformes sociales. À travers des expériences interactives pour les supporters, des animations en point de vente et des contenus célébrant la culture du football africain, la marque contribuera à faire de cette compétition une grande fête de l'unité et de la joie au-delà des frontières.