Burkina Faso: Concours directs de la fonction publique - La vigilance doit toujours être de mise

Après les angoisses des examens scolaires, place maintenant à celles des concours directs de la Fonction publique pour les différents candidats concernés. En effet, si les concours en ligne ont déjà débuté depuis le 21 juillet dernier, les épreuves écrites sur table, qui constituent le plus grand lot, démarrent à partir du 1er août, sur toute l'étendue du territoire national. A l'instar des années précédentes, cette année encore, on enregistre un nombre impressionnant de candidatures.

Selon les chiffres communiqués par le Comité national de pilotage de ces concours, le nombre de candidatures s'élève, en 2025, à 2 401 977 contre 2 005 158 candidatures en 2024, soit une augmentation de 19,78%. Ces chiffres qui, au fil du temps, vont crescendo, rappellent le crucial problème de l'emploi des jeunes dans notre pays. Beaucoup de jeunes sortent des écoles avec des diplômes, mais passent des années à chercher un emploi.

Et confrontés aux dures réalités de l'entrepreneuriat, avec des projets qui ne vont pas au-delà de leurs rêves, ils sont nombreux ces jeunes qui cherchent, à tout prix, à intégrer la Fonction publique. Certains sont si désespérés qu'ils postulent à beaucoup de concours pour se donner plus de chances de décrocher un poste au sein de l'Administration publique. Cette année, la moyenne est de six concours par personne, selon le Comité de pilotage. Et j'apprends même qu'il y a une trentaine de postulants qui ont déposé, chacun, plus de quarante concours. C'est dire combien beaucoup de jeunes sont désespérés !

L'Etat ne peut pas embaucher tout ce beau monde

Ce sont, sans doute, les candidats menacés par la limite d'âge (37 ans), qui sont à leur dernière chance et qui ont jeté tout leur dévolu sur cette session. Imaginez; ils ont passé des années et des années à espérer quelque chose, en vain ! Il y a donc nécessité de trouver des alternatives pour offrir plus de solutions à cette jeunesse désespérée en quête d'emploi. Parce que l'Etat ne peut pas, objectivement, embaucher tout ce beau monde. C'est dire la nécessité pour les gouvernants, de faire preuve d'imagination et d'ingéniosité. Cela dit, il fournit des efforts remarquables dans l'organisation des concours de la Fonction publique.

Cette année, ce sont plus de quatre milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour la circonstance. C'est un effort financier salutaire dans un contexte de rareté de ressources, qui traduit la volonté du gouvernement de réussir le pari de l'organisation. Cette volonté se traduit par des innovations dans l'organisation de la session 2025. En effet, pour la première fois, les concours à gros effectifs, seront entièrement administrés en ligne dans l'optique de faciliter la bonne tenue des épreuves. Les organisateurs ont également assuré que des efforts seraient faits pour préserver les principes d'équité, de transparence et d'égalité des chances dans les concours.

En tout cas, je constate, depuis quelques années, une amélioration dans ce sens. En effet, des concours qui semblaient jadis réservés à une catégorie de candidats, sont, de plus en plus, accessibles. Ce qui fait dire à certains que le népotisme et le clientélisme font de plus en plus, place au mérite pour plus d'équité. Mais la vigilance doit toujours être de mise parce que les vieilles pratiques ont souvent la peau dure.