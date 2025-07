Burkina Faso: Semaine de Poko - Les avantages et les inconvénients du port du string

Les strings présentent des avantages et des inconvénients. Côté positif, ils sont invisibles sous les vêtements moulants, offrent une grande liberté de mouvement et peuvent être perçus comme esthétiques. Cependant, ils peuvent aussi causer des irritations, des infections, et ne conviennent pas à tout le monde.

Avantages

Le string est idéal sous des vêtements moulants ou transparents parce qu'il n'y a pas de marques de culotte visibles. Sa conception minimaliste permet une grande aisance dans les mouvements, sans frottements inutiles. Il peut être perçu comme un sous-vêtement sensuel et élégant, renforçant la confiance en soi. Certaines personnes trouvent le string plus confortable qu'un sous-vêtement plus couvrant. Pour des activités douces comme le yoga ou la marche, il peut être un bon choix.

Inconvénients

Selon certaines sources, le frottement du string sur la peau peut provoquer des irritations, voire des infections, notamment urinaires ou vaginales, surtout si le string est porté de manière prolongée ou dans de mauvaises conditions d'hygiène. Par ailleurs, si certaines femmes se sentent plus à l'aise en portant le string, d'autres le trouvent inconfortable, notamment à cause de la bande étroite entre les fesses. Selon des spécialistes, il est important de choisir un string en matière respirante et de respecter les règles d'hygiène pour éviter les problèmes. Le string n'est pas recommandé pendant les règles ou lors de la pratique de sports intenses. Selon certaines sources, si vous avez des problèmes de peau ou des hémorroïdes, le string peut les aggraver.