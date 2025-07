Tunisie: La voix libre et souveraine du pays

Dans un monde fracturé par les conflits et engourdi par l'indifférence, la voix de la Tunisie s'élève avec une rare clarté. Face à la tragédie qui se joue à Gaza, elle ne se contente pas de murmurer des condamnations diplomatiques convenues : elle dénonce, elle interpelle, elle résiste. Une posture qui étonne parfois, mais qui s'inscrit dans une tradition tunisienne bien ancrée : celle d'un pays sans armes de destruction massive mais doté de conscience.

Car l'histoire retiendra, bien au-delà des rapports de force, les prises de position courageuses, lucides et profondément humaines. La Tunisie, fidèle à elle-même, ne pèse peut-être pas lourd sur le plan militaire, mais elle fait entendre une voix morale, constante et singulière, au service de la justice et du droit international.

Quand il s'agit de dire non à l'injustice internationale, le Président de la République ne mâche pas ses mots. Il s'exprime clairement devant les responsables de la diplomatie américaine pour dénoncer les abus mais aussi la barbarie de l'entité sioniste face à une population palestinienne désarmée et affamée. Une population non seulement à Gaza mais dans tous les territoires palestiniens occupés qui cherche désormais à survivre et à trouver de quoi nourrir ses enfants.

Recevant Massad Boulos, haut conseiller du Président américain Donald Trump pour les affaires du Moyen-Orient, du monde arabe et de l'Afrique, qui effectue une visite officielle en Tunisie les 22 et 23 juillet 2025, accompagné de Joshua Harris, sous-secrétaire adjoint américain aux Affaires étrangères, chargé de l'Afrique du Nord, le Chef de l'Etat a clairement dénoncé les abus et les crimes sionistes à l'encontre du peuple palestinien.

Des photos, des vidéos et autres illustrations d'enfants agonisant à cause de la famine imposée par l'occupant sioniste et utilisée en tant qu'arme de guerre représentent une vraie honte non seulement pour l'opinion publique internationale mais surtout pour l'humanité tout entière. Oui, les photos sont choquantes mais les réactions de la part de certaines parties le sont encore davantage, voire plus odieuses. On se demande où sont passées les valeurs humaines face au supplice d'un peuple dont le seul tort est de réclamer son droit naturel à recouvrer ses droits légitimes et à vivre en paix.

Ainsi, l'appel à la raison de la Tunisie qui consiste à permettre aux Palestiniens de reconquérir leurs droits légitimes, de bâtir leur Etat indépendant et de vivre dans la sérénité ne doit pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Il est temps pour que l'humanité assume ses responsabilités et permette à ce peuple opprimé de vivre paisiblement.

C'est ainsi qu'on reconnaît la Tunisie, cette terre bénie qui a tant donné à l'humanité depuis Carthage jusqu'à nos jours. Loin de toute démagogie et de toute surenchère infondées, la Tunisie demeure fidèle à ses principes et ses valeurs.