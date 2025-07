Tunisie: Vers une diminution de 30% du sel dans le pain au pays

La Tunisie prévoit de réduire de 30 % la quantité de sel utilisée dans la fabrication du pain au cours des prochaines années. Cette initiative s'aligne sur les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) visant à prévenir l'hypertension artérielle et les maladies cardiaques.

Ce programme a été dévoilé par des représentants des ministères de la Santé, de l'Agriculture et du Commerce lors d'une séance de travail de la commission de l'industrie, du commerce, des ressources naturelles, de l'énergie et de l'environnement au Parlement, alors qu'ils passaient en revue les progrès du projet de production de pain enrichi en fibres.

Le projet vise à augmenter le taux d'extraction de farine de blé tendre destiné à la fabrication du pain subventionné, le faisant passer de 78 % à 85 %. Cette augmentation du taux d'extraction permettra d'accroître la teneur en fibres, minéraux et vitamines du pain, ce qui contribuera à la santé digestive et à la prévention de l'obésité et du diabète.

Les représentants du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche ont souligné qu'une séance de dégustation de prototypes de pain enrichi en fibres avait été organisée le 15 décembre 2023, et qu'elle avait reçu un accueil positif de la part de tous les acteurs impliqués dans la chaîne de transformation des céréales et de la boulangerie.

De leur côté, les représentants du ministère du Commerce et du Développement des Exportations ont affirmé que les dernières années avaient connu une augmentation notable de la consommation de pain, ce qui a porté les besoins du pays en farine de pain à environ 6,9 millions de quintaux par an et a eu un impact négatif sur le système de subvention.

Ils ont insisté sur la nécessité d'adopter un plan par étapes pour assurer le succès du projet de pain enrichi en fibres, accompagné d'un plan de communication à cet égard. Les représentants du ministère de la Santé ont précisé que la consommation de pain en Tunisie contribue pour 35 à 40 % à l'apport quotidien en sel.