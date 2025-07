Tunisie: Expatriés - L'Udinese sur Alaâ Ghram

L'ex-axial du CSS convoité en Italie.

Après les Cairotes d'Al Ahly et les Marocains de la RS Berkane, un 3e candidat se porte preneur pour engager à terme le défenseur international tunisien Alaâ Ghram, sous contrat avec le Shakhtar Donetsk jusqu'en juin 2029. Ghram, axial de 23 ans d'âge, intéresse ainsi l'Udinese, club de Serie A et l'on s'attend à ce que le club italien formule une meilleure offre qu'Ahly SC et la RSB.

Hamza Rafia vise un retour en France

Lié à l'US Lecce jusqu'en juin 2026, le milieu Hamza Rafia reste toutefois convoité, que ce soit en Italie où le joueur a déjà décliné une proposition de Pescara (après un premier passage en 2023 chez le club de Serie B), ou encore en Turquie, destination qui ne rentre pas dans les plans du milieu de 26 ans, même si deux écuries de Super Lig ont coché son nom.

Ce faisant, pourquoi Rafia refuse jusque-là à se projeter ? Parce qu'il attend une offre de Ligue 1 française selon des sources concordantes. Rappelons qu'au tout début de sa carrière, Rafia a commencé par travailler ses gammes à l'Olympique Lyonnais chez les jeunes, avant de rejoindre la Juve U23, le Standard de Liège, Cremonese, Pescara et Lecce. Notons toutefois qu'avec les « Sang et Or » de Lecce, le contrat de Rafia est assorti d'une option de prolongation de deux saisons. Dans le même temps, le joueur est valorisé 1,4 million d'euros sur Transfermarkt.

Cherni va découvrir la Super Lig

A Laval depuis l'été 2023, l'arrière gauche Amin Cherni va opter pour le club turc de Goztepe. A un an de la fin de son engagement, le joueur de 24 ans, valorisé à hauteur de 900.000 euros sur Transfermarkt, évoluera donc en Super Lig en contrepartie d'un million d'euros. Pur produit du Paris FC, Cherni avait mis le cap sur le Stade Lavallois il y a deux ans.

Redevable d'un an de contrat après été prolongé en février 2024, Cherni débarque maintenant en Turquie, fort d'un statut d'international tunisien et de celui de défenseur-buteur après avoir inscrit six but sous la bannière de Laval.

Ben Farhat buteur

Après avoir été prolongé il y a peu par Karlsruher, club de Bundesliga 2, l'international U20, Louey Ben Farhat (18 ans d'âge), n'a pas mis longtemps à se mettre en évidence. En effet, le milieu offensif du club allemand a signé un but face à St Pauli en amical récemment, alors que, quelques jours auparavant, il avait aussi marqué face à Ferencvaros, toujours en amical. Ben Farhat semble donc assez bien affûté, en attendant confirmation lors des sorties officielles.

Zouaghi passe à Caldiero

Thomas Adem Zouaghi, portier de 20 ans, a signé un contrat d'une année avec Caldiero Terme, club de la commune de la province de Verone. Le longiligne gardien tunisien, formé au Chievo et passé par les jeunes de Sassuolo avant d'opter pour Hellas Verone U20, a disputé il y a quelques temps la phase finale de la CAN U20 avec l'équipe de Tunisie.