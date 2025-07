Tunisie: Camp d'été destiné aux enfants des tunisiens résidant à l'étranger - La deuxième édition débutera le 27 juillet prochain

La deuxième session du camp d'été pour les enfants des Tunisiens résidant à l'étranger doit débuter le 27 juillet 2025 et se poursuivra jusqu'au 3 août 2025. Le camp aura lieu au centre de stages et de loisirs « El Rajaa » dans la délégation d'El Maâmoura, gouvernorat de Nabeul.

Organisé sous la supervision de l'Office des Tunisiens à l'Étranger, ce camp vise à renforcer les liens entre les jeunes de la communauté tunisienne à l'étranger et leur pays d'origine, la Tunisie, en particulier pour les nouvelles générations d'émigrés.

Le camp d'été, dont la première session a commencé le 20 juillet, comprendra des cours quotidiens d'arabe, des visites des sites archéologiques et des musées les plus importants, ainsi que des sorties sur le terrain, des activités récréatives et des jeux de plage.

Ce camp est une opportunité pour les jeunes Tunisiens résidant dans différents pays de se rencontrer, d'échanger des idées et des opinions, et de découvrir de près la richesse du patrimoine culturel tunisien, avec ses coutumes, traditions et monuments historiques, tels que la Tour archéologique de Kélibia, les souks anciens de Nabeul et le site archéologique de Kerkouane.