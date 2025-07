Tunisie: EST - N'entrant pas dans les plans de Kanzari - Mohamed Mouhli sur le départ

Deux options s'offrent au milieu offensif tuniso-belge : un transfert sous forme de prêt ou carrément une résiliation du contrat.

La liste des 32 joueurs retenus par Maher Kanzari pour le stage de Aïn Draham ne comprend pas le milieu offensif, Mohamed Mouhli. Et ce n'est pas parce que le joueur est rentré tardivement à Tunis, mais parce qu'il ne fait pas partie des plans de l'entraîneur.

Renseignements pris, Mohamed Mouhli est mis sur la liste des départs. Ou il sera prêté à un autre club la saison prochaine ou son contrat sera résilié. A noter que le bail qui lie Mohamed Mouhli à l'Espérance court jusqu'au 30 juin 2027.

Yan Sasse attendu vendredi !

Si Youssef Blaïli a repris les entraînements avant-hier, participant à la première séance au programme du stage de Aïn Draham, Yan Sasse n'est pas encore rentré à Tunis.

Le joueur affirme avoir un mois de congé dans son contrat et c'est pourquoi il n'est pas encore rentré, outre qu'il a profité de ses vacances pour célébrer son mariage.

Selon les informations recueillies, l'ailier droit brésilien devra revenir à Tunis après-demain.

Ben Hmida : Plus de peur que de mal !

Blessé lors du test amical disputé face à l'ASM, l'IRM n'a rien décelé de grave pour Mohamed Amine Ben Hmida qui, d'ailleurs, s'est entraîné normalement avec ses coéquipiers, avant-hier à Aïn Draham.

Pas d'offre pour Rodrigues

Mis sur la liste des départs, l'avant-centre brésilien, Rodrigo Rodrigues, doit trouver preneur. Or, jusque-là, aucune offre n'est parvenue à la direction de l'Espérance pour s'octroyer les services de Rodrigues. Le joueur, lié par un contrat avec l'EST qui court jusqu'au 30 juin 2026, doit amener une offre de l'ordre de 400.000 dollars et il peut partir au club de son choix.

Affaires en stand-by !

Ceci dit, le cas de Rodrigo Rodrigues fait partie d'autres affaires en stand-by. Un autre étranger est également mis sur la liste des départs et n'a pas été retenu non plus pour le stage de Aïn Draham. Il s'agit de l'ailier droit sud-africain, Elias Mokwana. Lié par un contrat avec l'EST jusqu'au 30 juin 2027, Mokwana a été pisté par le club saoudien, Al-Hazem, mais jusque- là le dossier n'a pas vraiment avancé.

Le dossier des joueurs étrangers piétine.

Or, l'Espérance doit alléger sa liste des joueurs étrangers pour être conforme au quota permis en championnat.