Sénégal: Kédougou - Près de vingt tonnes de produits illicites et impropres à la consommation incinérés

D'une valeur estimée à 44 894 777 F Cfa, près de vingt tonnes de produits illicites et impropres à la consommation (médicaments, drogue, chanvre indien, cigarettes) ont été incinérés ce jeudi matin à Kédougou .

La cérémonie d'incinération s'est déroulée sous la présidence de Mme le gouverneur de région, Mariama Traoré et en présence du préfet du département de Kédougou et des différents services étatiques (douane, gendarmerie nationale, services d'hygiène, de commerce, et de santé) ayant procédé à leur saisie. Ces produits illicites et impropres à la consommation, estimés à près de vingt tonnes, ont été incinérés au niveau de la décharge communale située à Kénioto Peulh, à 4 kilomètres du centre ville.

« C'est le fruit de l'engagement, d'une collaboration très fructueuse entre les différents services de l'Etat. Nous avons globalement près de vingt tonnes de produits pour un montant global de plus de 44 millions de francs Cfa à incinérer. Les produits sont constitués pour l'essentiel de produits périmés, de médicaments, du chanvre indien, de la drogue et des cigarettes» a fait savoir Mme le gouverneur.

Mariama Traoré a renchéri que c'est l'occasion de louer l'engagement des différents services qui ont abouti à ce résultat. « Sans eux, nous n'aurions pas obtenu ces résultats probants. S'il arrivait que ces produits entraient sur le marché de la consommation, les conséquences seraient désastreuses, néfastes » a-t-elle appuyé.

Mme le gouverneur a surtout invité les consommateurs et les commerçants à la vigilance et à la responsabilité. « La cérémonie est une occasion d'interpellation collective des citoyens pour appeler à leur vigilance mais également des opérateurs économiques pour leur sens de responsabilité. Et également le populations pour qu'elles aient une culture de dénonciation. Je pense qu'avec tous ces efforts conjugués, nous pourrions venir à bout de ce phénomène », a-t-elle complété. D'autant plus que Kédougou est une région frontalière avec beaucoup de flux des populations et de produits.