Sénégal: Sensibilisation a la sécurité routière - Vers un partenariat entre « Le Soleil » et l'Anaser

La Sspp « Le Soleil », éditrice du quotidien « Le Soleil » et l'Agence nationale de sécurité routière (Anaser) veulent signer un partenariat pour mieux sensibiliser les usagers sur la sécurité routière. Le directeur général de l'Anaser, Atoumane Sy, accompagné de ses collaborateurs, a effectué, hier, une visite dans les locaux de la Sspp « Le Soleil ».

Atoumane Sy et sa délégation ont été reçus par le directeur général, Lamine Niang, entouré de ses collaborateurs. L'Agence nationale de sécurité routière a pour mission, entre autres, de réduire de graves accidents mortels de 50% d'ici 2030. Chaque année, le Sénégal enregistre en moyenne 5.200 accidents, faisant 8.500 blessés et 740 morts, soit deux décès par jour sur les routes, a rappelé le Dg de l'Anaser. Sur le plan économique, ajoute Atoumane Sy, l'Etat du Sénégal perd presque chaque année 163 milliards de FCfa, ce qui représente 4 à 5% du Pib. Lors de cette rencontre, les deux parties ont échangé sur les perspectives d'une collaboration renforcée entre l'Anaser et le Soleil. Face à la recrudescence des accidents, l'Anaser compte sur un partenariat avec « Le Soleil », pour mener à bien ses missions d'information, de sensibilisation et de formation à la sécurité routière, surtout que le facteur humain représente « 90% des causes d'accidents ».

Les usagers de la route qui sont aussi nombreux et variés ont besoin d'être informés et sensibilisés sur les causes des accidents. L'excès de vitesse, le dépassement dangereux, la fatigue, la somnolence, le téléphone au volant, l'indiscipline, sont autant de facteurs humains à l'origine de la plupart des accidents répertoriés au Sénégal. Au-delà du facteur humain, il y a aussi, d'après Atoumane Sy, le facteur 2 (véhicule) qui représente 7% et le facteur 3 (infrastructure routière et environnement) qui représente 3%. « Nous souhaiterions, avec le Soleil, qu'il y ait des publireportages sur ce fléau. Que le Soleil nous accompagne dans nos activités au quotidien, qu'il fasse de temps en temps des dossiers pour éveiller la conscience sur ce fléau », a plaidé Latyr Mané, responsable de la communication de l'Anaser.

Dans son intervention, le directeur général de la Sspp « Le Soleil », Lamine Niang, a rappelé à son hôte du jour, l'importance de l'écrit. Même si aujourd'hui beaucoup privilégient les vidéos qui peuvent avoir un « impact direct et spontané » voire même toucher des milliers de personnes pour participer à la sensibilisation et à la prévention », Lamine Niang a indiqué que les écrits demeurent. Le service documentation du « Soleil » et sa riche collection peut être une source intarissable en matière de sécurité routière. Le Dg a réitéré l'engagement du journal « Le Soleil » à accompagner l'Anaser à mener sa mission de prévention, de sensibilisation et de formation à la sécurité routière.