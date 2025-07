Sénégal: Journée de l'Excellence - L'ANSTS célèbre 'les talents scientifiques émergents' et 'le mérite académique'

L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS) a célébré, jeudi, "les talents scientifiques émergents et le mérite académique" à l'occasion de sa première édition de la Journée de l'Excellence.

L'évènement qui s'est déroulé au Musée des Civilisations noires est placé sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) et du ministère de l'Éducation nationale.

L'objectif de cette première édition, selon les initiateurs, est de créer une dynamique nationale autour de l'excellence scientifique en motivant la relève et en positionnant la science comme levier central de développement.

"Nous avons rendu hommage à l'intelligence, à l'innovation et à la persévérance de celles et ceux qui incarnent l'avenir scientifique du Sénégal, des esprits brillants, jeunes et expérimentés qui ont démontré que notre nation regorge de talents capables et préparés à relever les défis les plus importants", a déclaré le président de l'ANSTS, Moctar Touré.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation, qui a présidé l'ouverture de la cérémonie, a estimé qu'en distinguant des talents confirmés au terme d'une sélection rigoureuse dans le continuum du secondaire au supérieur, la journée de l'Excellence vise à susciter des vocations au niveau des jeunes en vue de la promotion des sciences et de la technologie.

"L'octroi de prix et de récompenses divers à des jeunes aux qualités scientifiques incontestées, vise à conforter cette démarche de culture de l'excellence scientifique dès le plus jeune âge", a soutenu Abdourahmane Diouf en présence de Aminata Touré, Haut représentant du président de la République.

Le ministre a en outre plaidé pour l'élargissement des récompenses aux meilleurs bacheliers des séries littéraires qui méritent également d'être récompensés, ainsi qu'aux meilleures thèses en sciences sociales et humaines.

Il a également souligné l'importance d'identifier et de mettre en lumière des modèles de réussite parmi nos élites scientifiques, pour les proposer aux jeunes comme exemples à suivre et à imiter.

Trois distinctions majeures ont été décernées lors de cette édition inaugurale.

Il s'agit du Prix Souleymane Niang de Mathématiques, dédié au Pr. Souleymane Niang (membre fondateur de l'ANSTS) et doté de 5 millions de FCFA. Ce prix récompensant un scientifique-mathématicien d'excellence a été décerné au Pr Mamadou Abdoul Diop, enseignant chercheur en mathématiques à l'UGB de Saint Louis.

Le Prix de l'ANSTS aux Meilleures Thèses (2 lauréats, Écoles Doctorales du Sénégal) récompense de jeunes docteurs pour l'excellence de leurs travaux. Ils sont dotés de 1 500 000 FCFA chacun. Il a été décerné à Cheikh Ahmadou Mbodj de l'école doctorale des sciences et techniques de l'UGB de Saint Louis et à Oumar Ibn Khattab Cissé de l'école doctorale physique-chimie, sciences de la terre et de l'ingénierie de l'UCAD de Dakar.

Enfin, le Prix de l'ANSTS aux meilleurs bacheliers, récompensant les meilleurs bacheliers du pays, dotés de 800 mille FCFA chacun, a été décerné à 11 lauréats (séries scientifiques et techniques) dont 4 filles.

Présidant à son tour la cérémonie de clôture, le ministre de l'Education nationale, Moustapha Guirassy, a invité les jeunes bacheliers à "ne pas orienter leur carrière dans le gain financier, mais plutôt en terme de passion, de connexion, par un regard humaniste sur les secteurs dans lesquels ils voudront impacter grâce à leur savoir et leur compétence".