Dans le cadre de la Semaine du Gabon à l'Exposition Universelle 2025 Osaka, organisée du 23 au 30 juillet, le Pavillon gabonais a inauguré ce mardi une vitrine exceptionnelle dédiée au Docteur Albert Schweitzer, Prix Nobel de la Paix 1952 et fondateur de l'hôpital de Lambaréné. Cette exposition met en lumière son engagement humaniste, son éthique du respect de la vie, et son combat pour la paix, notamment contre l'arme atomique.

La journée du 23 juillet, organisée sous la houlette du Ministère du Tourisme Durable et de l'Artisanat, a été rehaussée par la présence de Monsieur Pascal Ogowé Siffon, Ministre en charge, dont le département a porté avec conviction cette initiative mémorielle et culturelle. Dans son allocution, le Ministre a rappelé la portée universelle de l'oeuvre du Dr Schweitzer, tout en soulignant les liens historiques forts entre le Japon et Lambaréné, notamment à travers l'engagement médical du Dr Isao Takahashi.

Cette vitrine, composée de documents d'archives, d'objets personnels et de témoignages, illustre le parcours d'un homme d'exception, médecin, philosophe et musicien, dont l'héritage continue d'inspirer la coopération entre le Gabon et le Japon. L'éthique du Respect de la Vie qu'il a développée sur les rives du fleuve Ogooué résonne profondément avec la culture japonaise, comme en témoigne son adoption par l'Université de Kanazawa.

Dans son mot de bienvenue, Madame Nina Abouna, Commissaire Général aux Expositions du Gabon, a salué « une rencontre entre mémoire et avenir, entre l'héritage d'un homme et la vision contemporaine d'un Gabon engagé dans la transition durable. »

L'après-midi a prolongé cette dynamique par deux temps forts :

- Un panel sur l'impact des femmes dans le développement de l'écotourisme au Gabon, avec un focus sur le Parc national de Moukalaba-Doudou, réunissant des expertes gabonaises et japonaises, ainsi que des responsables de l'Agence Nationale des Parcs Nationaux ;

- Un exposé sur l'héritage transnational du Dr Albert Schweitzer, animé notamment par la Fondation qui porte son nom, dans une logique de mémoire partagée.

Ces activités incarnent pleinement le thème que porte le Gabon à l'Expo 2025 : « Notre forêt, moteur universel qui sauve des vies », en montrant comment les traditions humanistes, la valorisation des femmes et la préservation de la biodiversité peuvent s'unir dans une même vision d'avenir.

L'exposition restera ouverte au public jusqu'au 25 juillet 2025. Elle invite les visiteurs à découvrir une oeuvre enracinée dans la terre gabonaise, mais tournée vers l'humanité tout entière.