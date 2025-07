Sénégal: Banque européenne pour la reconstruction et le développement - Le pays et le Kenya, nouveaux actionnaires

Le Sénégal et le Kenya deviennent les nouveaux actionnaires de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), portant le nombre total de membres de la banque à 79. Selon un communiqué de presse, parallèlement, un amendement à l'article 1 du traité fondateur de la banque est entré en vigueur, permettant au Bénin, à la Côte d'Ivoire et au Nigeria de devenir officiellement des pays bénéficiaires.

En 2023, rappelle le document, le Conseil des gouverneurs de la Berd a approuvé l'amendement de l'article 1, permettant à la banque d'élargir ses opérations à l'Afrique subsaharienne et à l'Irak. Le seuil d'acceptation requis par les actionnaires pour que cet amendement entre en vigueur, récise--on, a été atteint en avril, rendant l'amendement effectif.

Selon le communiqué, le Kenya et le Sénégal ont respectivement soumis leurs demandes d'adhésion à la Berd en mars 2024 et en octobre 2023, et leurs adhésions ont été approuvées par le Conseil des gouverneurs en mai 2024 pour le Kenya et en février 2024 pour le Sénégal. Selon le communiqué, leurs demandes comprenaient également une volonté de devenir pays bénéficiaires, processus actuellement en cours de traitement par la Banque.

« Je suis ravie d'accueillir le Kenya et le Sénégal en tant que nouveaux actionnaires de la Banque. Il s'agit d'une étape décisive vers le début de nos investissements en Afrique subsaharienne et nous sommes pleinement engagés à démarrer nos activités dans la région dès cette année. Nous avons hâte de mettre à profit notre expertise pour stimuler une croissance économique durable, à travers le développement du secteur privé et un dialogue politique constructif. », a déclaré Odile Renaud-Basso, présidente de la Berd.

« Cette adhésion marque un tournant stratégique dans l'influence internationale du pays et dans l'élargissement de ses partenariats économiques. Elle témoigne, une fois de plus, de la confiance renouvelée placée dans notre pays. En rejoignant la Berd, le Sénégal affirme son engagement pour une croissance durable, soutenue par l'investissement privé au service de la transformation systémique de notre tissu économique. », a indiqué Cheikh Diba, ministre sénégalais des Finances et du Budget, cité dans le communiqué.

Le Secrétaire du Trésor national et de la Planification économique du Kenya, John Mbadi Ng'ongo, a affirmé que cette avancée représente une étape majeure dans l'intégration croissante du pays au sein de l'architecture financière mondiale.

La Berd compte désormais 77 actionnaires nationaux, en plus de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement (Bei).