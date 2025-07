Burkina Faso: Campagne d'alphabétisation 2024-2025 - Un taux de succès de 92,85% dans le Yatenga

La direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle (DEPPNF) du Yatenga a organisé les 21 et 22 juillet 2025 à Ouahigouya, les activités bilan de la campagne 2024-2025 et de programmation de celles à venir de l'Education non formelle (ENF).

Le gouvernement du Burkina Faso dans sa volonté de consolider le bien-être des populations a décidé d'œuvrer à la valorisation du capital humain. Une attention particulière est portée sur l'éducation et la formation des populations à la base. Plusieurs stratégies ont été mises en œuvre pour atteindre les résultats visés. Dans le volet Éducation non formel, (ENF) la mise en œuvre des différentes stratégies et programmes se traduit sur le terrain par l'ouverture et le fonctionnement de centres d'alphabétisation et de formation pour adolescents et pour jeunes et adultes.

Pour faire le bilan des activités de la campagne d'alphabétisation 2024-2025 dans la province du Yatenga, région de Yaadga, il s'est tenu une session de collecte et d'évaluation des données statistiques à la direction provinciale du Yatenga. Pour la cause, c'est une forte délégation du ministère de l'Éducation nationale et de la direction générale du Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle (FONAENF), conduite par le directeur général, Dr Yombo Paul Diabouga, qui a séjourné dans la cité de Naaba Kango.

Pour le représentant du directeur provincial en charge de l'éducation primaire du Yatenga, Mamadou Ouédraogo, l'objectif est de faire non seulement le bilan des activités de la campagne d'alphabétisation de l'éducation non formelle au titre de l'année 2025, mais aussi les programmations de l'année à venir.

« Nous sommes venus pour remercier et encourager l'ensemble des acteurs pour les résultats engrangés. Le non formel et l'alphabétisation font partis des priorités du gouvernement dans ses visions de souveraineté sur tous les plans. Chaque année, ce sont plus de 3 milliards F CFA qui sont investis pour financer les campagnes d'alphabétisation et accompagner les initiatives. Nous saluons donc l'engagement sans faille des acteurs, les invitons à plus d'effort et les rassurons de notre disponibilité à les accompagner pour l'atteinte des résultats », a soutenu le directeur général du FONAENF, Dr Yombo Paul Diabouga.

Des défis à relever

Deux communications ont marqué cette journée. Une première concernant l'activité bilan de la compagne d'alphabétisation dans la province a été présentée par le responsable de l'éducation non formelle de la province du Yatenga, Rasmané Nacanabo. Selon lui, en ce qui concerne l'éducation non formelle dans le Yatenga, sur un total de 1 242 inscrits, 1 105 sont admis soit un taux de succès de 92,85%.

La deuxième communication a porté sur la politique d'officialisation des langues nationales au Burkina Faso. Elle a été présentée par Marc Dikoudogo du Secrétariat permanant de la promotion des langues nationales (SP/PLN). Selon le communicateur, l'officialisation d'une langue fait référence à la reconnaissance légale et institutionnelle de la langue dans un pays ou une région. « Officialiser une langue nationale, c'est la valoriser en faisant d'elle la langue de l'administration, de la justice, de l'enseignement. C'est une option politique qui nécessite en amont une analyse et une communication suffisantes à l'effet de susciter l'adhésion et l'accompagnement de la majorité de la population », a-t-il dit.

Les participants, tout en réaffirmant leur engagement pour une éducation de qualités, ont souligné quelques difficultés telles que l'insécurité, l'insuffisance des moyens financiers, la question de la formation continue des acteurs.