Burkina Faso: Couverture des « zones blanches » - La ministre Aminata Zerbo inspecte des sites de télécommunications

Une délégation du ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques conduite par sa première responsable, Aminata Zerbo, a effectué une visite de terrain sur des sites abritant des infrastructures de télécommunications, installées dans les provinces de Boulkiemdé et de Ziro, mercredi 23 juillet 2025.

L'initiative du gouvernement visant à couvrir les « zones blanches » du Burkina en infrastructures de télécommunications afin de permettre aux populations, même les plus éloignées d'avoir accès aux services numériques essentiels est une réalité. Longtemps privées d'accès à la téléphonie mobile et à l'Internet, les populations de deux villages situés dans la région de Nando ont désormais le sourire aux lèvres, compte tenu des infrastructures de télécommunications qui ont été réalisées dans ces localités. En vue de constater leur mise en fonction et s'assurer de la qualité des services, la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo, accompagnée de son équipe technique et des responsables des opérateurs nationaux, s'est rendue sur les sites d'implantation de ces infrastructures, mercredi 23 juillet 2025.

« L'objectif recherché est de permettre à tous les Burkinabè, qu'ils soient en zone rurale ou en zone urbaine de pouvoir passer des appels, d'envoyer des messages et d'accéder à l'Internet. En somme, c'est de leur permettre de bénéficier des avantages qu'offre le numérique à travers l'amélioration des services de base tels que la santé et l'éducation », a-t-elle indiqué. Pour la ministre Zerbo, ces infrastructures participent à la dynamique d'accélération de la dématérialisation des procédures publiques, visant à rapprocher l'administration des populations, a-t-elle poursuivi.

Renforcer la résilience des populations

Outre ces avantages liés au développement économique des localités, la ministre chargée des Communications électroniques a aussi souligné que le contexte actuel commande que l'on puisse accélérer la couverture des localités en vue de renforcer la résilience des populations, de réduire leurs vulnérabilités et leurs psychoses face à l'insécurité. « Le gouvernement s'est engagé à accélérer le processus de couverture des zones blanches de notre pays d'ici à la fin 2027. A ce stade, des localités ont été déjà couvertes ou sont en passe d'être couvertes grâce à l'opération qui a été lancée l'année dernière », a déclaré la ministre Zerbo. À l'écouter, en 2024, 138 « zones blanches » ont été couvertes.

Les infrastructures ont été réalisées grâce à une subvention de l'Etat via le Fonds d'accès au service universel (FASU). Pour 2025, a-t-elle relevé, l'objectif est de connecter 750 zones supplémentaires aux services de communication électronique de base. Satisfaits de l'installation des antennes téléphoniques dans leurs localités, les bénéficiaires ont exprimé leurs reconnaissances au gouvernement. Ils ont salué, à l'unisson, ce « grand » pas vers leur inclusion numérique et sociale. Les jeunes y voient aussi une ouverture vers les opportunités en ligne et l'accès à l'information. C'est le cas d'un résident de la localité située dans la province du Boulkiemdé, Yamboé Bako, qui a dit être satisfait de l'amélioration de la connexion à l'Internet pour des recherches d'opportunités et d'informations.