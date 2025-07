Madagascar: Université d'Antananarivo - Îles Éparses, une souveraineté à reconquérir ?

Le mercredi 23 juillet 2025, la conférence intitulée « La nouvelle géopolitique des îles Éparses » s'est tenue à l'Amphithéâtre 24 de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'université d'Antananarivo. Un rendez-vous intellectuel d'exception, où se sont croisées expertise académique, expression artistique et engagement citoyen.

Conçue par les étudiants du Master 2 Médiation et Management Culturels dans le cadre de leur atelier d'écriture de projets, en partenariat avec le Laboratoire de Recherche en Médiation Culturelle, cette conférence a su conjuguer réflexion stratégique et approche culturelle. Elle s'inscrit également dans la célébration des 10 ans de l'Association Océan Indien de Science Politique (AOISP), aux côtés de l'Association Recherches Océan Indien.

Au coeur des débats : la souveraineté contestée des îles Éparses, territoire ultramarin convoité par la France, Madagascar et d'autres puissances internationales. Un sujet brûlant, traité avec rigueur par des experts de renom, notamment la professeure Christiane Rafidinarivo, politologue malgache affiliée au prestigieux CEVIPOF de Sciences Po Paris, qui a livré une analyse lucide et engagée des enjeux diplomatiques et géostratégiques liés à ces îlots.

Retour historique

Pour compléter cette vision, le Dr Alexandre Lahiniriko, historien et essayiste, a offert un retour historique crucial, replaçant la problématique des îles dans un contexte de dépossession postcoloniale. Modérateur de la séance, il a su susciter le débat et interroger le silence de certains pans de la société malgache sur cette cause nationale.

L'événement n'a pas uniquement séduit par sa densité intellectuelle. Le slameur Orad, invité spécial, a ponctué les échanges de textes poétiques puissants, offrant à l'assemblée des respirations artistiques d'une rare intensité. À l'ouverture, pendant la pause, puis en clôture, ses slams ont donné une autre voix à la souveraineté : celle du peuple.

La salle était comble. Étudiants, enseignants, curieux, passionnés de géopolitique, tous sont venus en nombre. Mais aussi des figures diplomatiques telles que l'ambassadeur de Russie, le représentant diplomatique suisse et plusieurs autres personnalités, venues souligner l'importance internationale du sujet.

Au-delà des exposés, la conférence s'est distinguée par sa volonté de faire avancer les recherches, de sensibiliser les citoyens, et peut-être, de nourrir les décisions politiques.

Car la question des îles Éparses ne concerne pas uniquement l'État. C'est une affaire de conscience publique, de mémoire collective et de dignité nationale.

Conclue à 16h par une séance de questions-réponses nourrie et stimulante, la conférence a jeté les bases d'une mobilisation intellectuelle nouvelle autour de cette cause. Les porteurs du projet, étudiants en Médiation Culturelle, annoncent déjà d'autres initiatives à venir, mêlant savoir, culture et engagement. Leur philosophie ? « Penser pour mieux agir, créer pour mieux éveiller. »