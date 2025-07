Madagascar: Infrastructures - Le lac Anosy bientôt illuminé

Le lac Anosy va gagner en attractivité. Dans le cadre d'un projet de rénovation et de valorisation de ce site emblématique de la capitale, soixante-quinze lampadaires solaires sur mâts seront prochainement installés tout autour du lac. Cette initiative est le fruit d'un partenariat entre le secrétariat d'État chargé des Nouvelles Villes et de l'Habitat (SENVH) et le groupe Filatex.

« L'éclairage urbain joue un rôle clé dans la sécurité, la mobilité et l'amélioration de la qualité de vie. En participant à la rénovation du lac Anosy, nous réaffirmons notre engagement à contribuer activement à une transformation positive de notre capitale, en conjuguant innovation, durabilité et responsabilité citoyenne », a déclaré hier Tahina Ramaromandray, représentant du groupe Filatex, lors de la cérémonie de signature de l'accord, qui s'est tenue au siège du SENVH à Anosy, en présence des deux parties.

Les travaux débuteront dès la semaine prochaine. Ce projet s'inscrit dans la continuité des actions déjà entreprises par la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) et vise à renforcer à la fois l'attractivité et la sécurité du site grâce à un système d'éclairage public moderne, fonctionnant à l'énergie solaire, fourni par Filatex Énergies. D'autres travaux ont été réalisés pour la rénovation de ce lac, dont la mise en place de clôtures et le curage du lac.

Ce projet illustre l'engagement constant du groupe Filatex en faveur de la modernisation durable et de l'amélioration du cadre de vie dans la capitale. Le groupe Filatex participe activement à l'émergence de quartiers durables, en cohérence avec les objectifs du SENVH visant à rehausser l'image urbaine de la capitale et à offrir aux citoyens un cadre de vie sûr, agréable et responsable, à travers ses engagements en Responsabilité sociétale des entreprises (RSE).