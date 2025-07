Madagascar: RN7/Ambohimahasoa - Des bandits attaquent un taxi-brousse

Hier, vers 1h du matin, un taxi-brousse de type Sprinter, en provenance d'Ambovombe Androy et à destination d'Antananarivo, a été pris pour cible par une bande armée à Soanatao, dans la commune de Manandroy, district d'Ambohimahasoa. Cinq blessés ont été signalés.

L'attaque s'est produite à environ 6 kilomètres de l'entrée de la ville, sur la Route Nationale 7. Les assaillants qui étaient plus de dix et munis de fusils et de haches, avaient barré la route à l'aide de troncs d'arbre. Malgré une tentative désespérée de fuite du chauffeur, les coups de feu ont éclaté et les vitres du véhicule ont été brisées. Les passagers ont été menacés, certains blessés, et tous dépouillés de leurs biens.

Parmi les voyageurs, cinq ont été gravement blessés, et des sommes importantes ont été dérobées, dont 400 000 ariary appartenant au chauffeur et plus de 4 000 000 d'ariary à un passager. Personne n'a été épargné, argent liquide et téléphones ont été systématiquement emportés.

Les victimes ont été prises en charge dans la ville d'Ambohimahasoa. Les gendarmes et policiers ont commencé à intervenir pour ratisser la zone et enquêter sur les auteurs du crime.