Madagascar: Diplomatie économique - Clin d'oeil aux investisseurs marocains

Un webinaire organisé par l'ambassade de Madagascar au Maroc a mis en avant les opportunités d'investissement dans la Grande Île. L'objectif était de renforcer les échanges économiques entre les deux pays.

Tous les moyens sont bons pour mettre en avant Madagascar comme une terre favorable à l'installation de nouveaux projets. Cette fois-ci, c'est lors d'un webinaire que le pays a été mis en lumière auprès d'investisseurs marocains.

L'événement, organisé par l'ambassade de Madagascar au Maroc et l'Economic Development Board of Madagascar, marque une offensive proactive. Ce webinaire, consacré aux opportunités de coopération commerciale entre le Maroc et Madagascar, a réuni des responsables institutionnels et des opérateurs économiques des deux pays.

De nouvelles pistes ont été explorées pour renforcer la collaboration entre les deux États. L'objectif est de séduire les investisseurs, en phase avec la diplomatie économique de l'île.

« Nous ressentons une volonté politique affirmée de faire de l'investissement un véritable levier de développement. L'État a compris que la diplomatie économique est un outil stratégique », estime Johary Robson, ambassadeur de Madagascar au Royaume du Maroc.

Cette stratégie, bien rodée, a été élaborée avec l'Agence nationale de promotion des investissements (EDBM). « Nous collaborons étroitement avec nos ambassades pour promouvoir les opportunités d'affaires. Le gouvernement multiplie les efforts pour envoyer des signaux clairs à la communauté des investisseurs », affirme Josielle Rafidy, directrice générale de l'EDBM.

Nouvelle loi

Lors de sa participation au webinaire, elle a expliqué que, pour attirer les investissements, la Grande Île a engagé plusieurs réformes structurelles. Parmi celles-ci, une nouvelle loi sur les investissements a été adoptée, créant un cadre juridique favorable tant pour les investisseurs étrangers que nationaux.

« La loi sur les investissements de 2023 s'aligne sur les standards internationaux, garantit la protection des investisseurs, modernise le règlement des litiges et simplifie les procédures.

Elle prévoit également des avantages pour les investissements miniers et pour les investisseurs en zones franches», explique la directrice générale de l'EDBM. D'autres atouts ont également été présentés, notamment la simplification des démarches pour créer une entreprise et l'obtention rapide d'un visa investisseur.

Ces récentes réformes sont censées envoyer des signaux positifs aux investisseurs étrangers, faisant des investissements un levier pour le développement de la Grande Île. De leur côté, les opérateurs économiques marocains se sont montrés enthousiastes.

« Les échanges ont permis de dresser un état des lieux des relations commerciales actuelles entre Rabat et Antananarivo, tout en mettant en lumière les secteurs porteurs et les pistes concrètes de collaboration », estime un opérateur dans le domaine de l'import-export.

Depuis le second semestre de 2024, plusieurs missions économiques et discussions de haut niveau ont été entamées entre le secteur privé et les pouvoirs publics marocains et malgaches. Selon l'EDBM, la Grande Île a exporté vers le Maroc des marchandises d'une valeur de 2,6 millions de dollars en 2023, tandis qu'elle a importé environ 6,8 millions de dollars de marchandises du Maroc. Ces opportunités de collaboration ouvrent la voie à un avenir prometteur pour les investissements bilatéraux.