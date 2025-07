Sénégal: Forum National de l'Horticulture - Vers un sous-secteur plus compétitif et résilient

Sous l'autorité du président Bassirou Diomaye Faye et l'impulsion du Premier ministre Ousmane Sonko, le Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage (MASAE), en partenariat avec le Ministère de l'Industrie et du Commerce (MINCOM), organise la 1ᣴe édition du Forum National de l'Horticulture (FNH).

L'événement se tiendra les 4 et 5 août 2025 au CICAD de Diamniadio, sous le thème : « Systèmes horticoles durables, résilients et compétitifs pour la sécurité alimentaire et le développement économique du Sénégal ».

Ce forum constitue un cadre de dialogue et de propositions entre tous les acteurs de la chaîne de valeur horticole. Il mobilisera les structures publiques, élus locaux, chercheurs, institutions financières, coopératives, organisations de la société civile, jeunes agri-preneurs et opérateurs privés.

Une plateforme pour repenser l'avenir de l'horticulture sénégalaise

L'objectif central est d'évaluer les performances du sous-secteur horticole et d'élaborer des recommandations pour exploiter pleinement son potentiel, au service de la souveraineté alimentaire du pays. Dans un contexte de crise climatique et de pression sur les ressources, le forum ambitionne d'identifier des solutions innovantes, durables et inclusives.

Le programme s'annonce riche, avec des panels de haut niveau, des ateliers techniques, des démonstrations, des témoignages inspirants, sans oublier un espace B2B pour stimuler les partenariats et les opportunités d'investissement. Les participants auront également accès à des stands d'exposition présentant des innovations dans les domaines de la production, la transformation, la commercialisation et la logistique.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision "Sénégal 2050", qui fait de l'agriculture un pilier de l'économie nationale et un levier de création d'emplois pour les jeunes et les femmes. En organisant ce forum, le MASAE et le MINCOM veulent catalyser une nouvelle dynamique sectorielle axée sur la qualité, la compétitivité et la durabilité.

Les deux ministères appellent à une forte mobilisation nationale pour faire de cette première édition un jalon stratégique dans la transformation du système alimentaire sénégalais.