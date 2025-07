Sénégal: Moustapha GUIRASSY - « Le pays s'est engagé dans la refondation de son système éducatif »

Dans la dynamique de transformation structurelle et éthique du système éducatif, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a procédé, hier, à Diamniadio, à l'ouverture officielle de l'atelier de cadrage et de stabilisation de la planification sur la réforme curriculaire. Il en a profité pour souligner que le Sénégal s'est engagé dans un tournant décisif pour refonder son système éducatif.

« Le Sénégal a amorcé un tournant décisif dans le processus de réinvention profonde de l'école en tant que socle de la société éducative. Aujourd'hui, nous sommes appelés à franchir un nouveau cap : celui d'une refondation systémique, d'une réinvention profonde de l'école en tant que socle de la société éducative que nous appelons de nos vœux », a affirmé, hier, le ministre de l'Éducation nationale. Moustapha Guirassy présidait, à Diamniadio, l'ouverture d'une rencontre de cadrage et de stabilisation de la planification sur la réforme curriculaire.

Cette rencontre, a-t-il rappelé, « constitue une étape fondatrice, un seuil symbolique et opérationnel. Elle marque le passage d'une intention politique affirmée à une dynamique partagée de mise en œuvre ». « Nous voulons bâtir une école qui forme un citoyen enraciné, lucide et solidaire, capable de discernement, d'initiative et de coopération. Une école qui relie l'élève à lui-même, à sa communauté, à la société et au monde. Une école qui régénère la confiance, éclaire les choix et accompagne les devenirs », a fait savoir le ministre aux experts venus prendre part à l'atelier.

La refondation du système éducatif sera en parfaite corrélation avec les Objectifs de développement durable (Odd 4) et un certain nombre de piliers comme la vision Sénégal 2050, la stratégie nationale de développement 2025-2029, le new deal technologique, la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation (Nithe) et la lettre de politique sectorielle de développement (Lpsd). Pour le Pr Abdoulaye Cissé, président du comité scientifique de cette initiative, la réforme du système éducatif dépasse une simple révision technique, mais il s'agit de s'attaquer aux piliers fondamentaux de l'éducation.