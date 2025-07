Madagascar: Football/VIIIe CHAN - La liste des Barea se fait attendre

Les hommes du coach Romuald Rakotondrabe n'auront plus que trois jours pour tout peaufiner avant le départ de la délégation prévu le lundi 28 juillet, sauf changement.

Au ralenti. La liste des vingt-trois Barea qui feront le déplacement en Tanzanie pour disputer la phase finale de la huitième édition du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) devait être transmise auprès de la Confédération africaine de football (CAF) le mercredi 23 juillet. La Fédération malgache de football (FMF) n'a pas encore publié officiellement cette fameuse liste hier soir à l'heure où nous soumettons l'article.

Les yeux des compatriotes, et en particulier les fans des Barea, sont braqués sur cette sélection qui est en quête d'un nouveau podium après l'exploit historique d'avoir décroché la médaille de bronze à la septième édition en Algérie en 2023. Les followers des Barea ont hâte de connaître les vingt-trois heureux élus au casting final.

Les présélectionnés avaient entamé le regroupement le 3 juillet. Le groupe a été au grand complet seulement depuis lundi, après la finale de la Coupe de Madagascar du dimanche.

Les quatre éléments de l'Elgeco Plus et les huit de l'AS Fanalamanga ont rejoint le groupe il y a quatre jours. Compte tenu du court temps de préparation ensemble, le sélectionneur Romuald Rakotondrabe et son staff pourraient confier cette mission au CHAN à une sélection à ossature des Barea à la Coupe de la Cosafa en juin.

Expérience et jeunesse

Vingt-et-un des Barea sur les vingt-trois en Afrique du Sud ont été sollicités parmi les quarante-et-un en regroupement. Deux des gardiens alignés à la Cosafa Cup, Michel Ramandimbisoa alias Toldo de l'Elgeco Plus et Manda Hasina Ratsimbazafy dit Bota de l'Ajesaia, ont été reconduits dans la présélection.

Le staff technique a fait appel à deux nouveaux, en l'occurrence Arnaud Kennedy Nifidisoa du Cosfa et Berni Tsilavintsoa de l'AS Fanalamanga. Certains anciens cadres ont fait preuve de performance à la phase finale du championnat et de la Coupe nationale, pour ne citer que les médaillés de bronze en 2023 comme Onja de l'Elgeco Plus, Dax du Fosa Juniors ou aussi Mamisoa de l'Elgeco Plus.

D'autres ont déjà formé la sélection du coach Corentin Martins aux éliminatoires de la Coupe du monde, en l'occurrence Nicolas et Claude du Fosa Juniors FC. Certains viennent d'intégrer la sélection lors de la Cosafa Cup au mois de juin, à savoir Dahery du Disciples FC et Gregas, l'attaquant du CFFA. Sans oublier les meilleurs buteurs du championnat, Toky du Cosfa et Fenohasina de l'Ajesaia.

Les protégés du coach Rôrô n'auront plus que trois jours pour les derniers réglages au pays avant le départ de la délégation prévu lundi. Ils auront cinq jours pour tout peaufiner sur place avant le premier match contre la Mauritanie le 3 août.