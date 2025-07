Afrique: Tennis/Coupe Davis - Les Akomba écrasent les Seychellois

Les Akomba ont infligé un sévère 3-0 aux Seychelles et joueront la première place de la poule B ce vendredi contre le Cameroun.

Sur la terre battue du Centre national de tennis du Botswana, l'équipe malgache de Coupe Davis a récité son tennis face aux Seychelles lors de la deuxième journée de la compétition continentale, zone Afrique, groupe V. Les trois matchs ont tourné court, chaque confrontation se soldant par un double 6/0, soit un score parfait dans tous les sets disputés. Ce succès net et sans bavure permet à Madagascar de conserver son invincibilité et de rester en tête de la poule B, à égalité avec le Cameroun.

En simple n°2, Nicolas Raharivony a ouvert les hostilités face à Stéphane Hissen-Lee. Le Malgache a maîtrisé la rencontre de bout en bout pour s'imposer 6/0 6/0, ne concédant aucun jeu.

Puis, Valentin Rakotondrasoa a confirmé la supériorité de la sélection nationale dans le simple n°1, surclassant Jahlil Mathiot sur le même score : 6/0 6/0. La paire de double, composée des deux expatriés les plus expérimentés Lucas Andriamasilalao et Antso Rakotondramanga, n'a pas tremblé face à Marcus Maria et Kelian Ah-Kon. Les deux Malgaches avec une troisième victoire express en 2 manches également de 6/0 6/0 ont montré encore une fois un jeu sans déchet en rouleau compresseur.

Ce deuxième succès consécutif confirme le bon état de forme des Akomba qui sont en bonne voie pour chercher la première place de la poule B.

« Le match de la deuxième journée est relativement facile contre les Seychelles. On est sur une belle lancée », a confié Nicolas Raharivony après la rencontre.

Le plus important reste à venir pour l'équipe nationale de Madagascar. Elle joue son avenir en coupe Davis, groupe V dans un match décisif contre le Cameroun, autre équipe invaincue du groupe B.

L'enjeu est de taille car le vainqueur terminera premier de la poule et accèdera directement au match de barrage pour la montée en Groupe IV. Une première place synonyme de position avantageuse dans la phase finale mettra l'équipe nationale malgache dans une belle dynamique.

«On est confiants. L'équipe est soudée, concentrée, et tout le monde veut aller chercher cette promotion», poursuit Nicolas Raharivony.

Face à un adversaire plus coriace que lors des deux premiers tours, les Akomba devront faire preuve de la même rigueur et maintenir leur niveau de jeu pour espérer poursuivre leur parcours sans faute ce jour contre les Camerounais. Tout est possible.