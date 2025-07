Madagascar: Santé publique - La téléconsultation prolifère

Le recours aux consultations en ligne séduit un nombre croissant de Malgaches, grâce à des plateformes accessibles via mobile ou ordinateur, mais la présence de charlatans met aussi en danger la fiabilité du système.

Des start-ups et des plateformes locales comme Voiladoc proposent désormais des consultations médicales en ligne. Encore marginal il y a quelques années, ce mode de consultation gagne du terrain en attirant de nombreux patients - notamment ceux vivant dans des zones reculées ou ayant des difficultés de déplacement - et les professionnels de santé, qui y voient un moyen innovant d'exercer et de rapprocher les conseils médicaux du grand public.

Médecins, infirmiers, psychologues et autres spécialistes communiquent aussi via les réseaux sociaux, où ils vulgarisent les symptômes de maladies, les gestes de prévention, les traitements, la nutrition ou la santé mentale, dans le but de sensibiliser la population et d'instaurer un climat de confiance.

Inquiétudes

Mais cette démocratisation soulève des voix inquiètes sur la qualité et la fiabilité des services en ligne, ainsi que sur le respect de la confidentialité des échanges médicaux.

« On se demande vraiment si ces consultations en ligne sont fiables. Il y en a tellement qu'on ne sait plus distinguer les charlatans des vrais professionnels», s'inquiète Antsatiana Ramarosaona.

« L'usurpation de la fonction de médecin se développe également, et la téléconsultation en ligne peut en faciliter la prolifération. Dans certains cas, des patients se retrouvent face à des charlatans qui cherchent uniquement à soutirer de l'argent, sans disposer des compétences médicales requises », enchaîne notre source, rencontrée hier.

Des professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme. Récemment, l'Ordre national des sage- femmes de Madagascar a publié une note rappelant que l'exercice de la profession ne doit en aucun cas être considéré comme un commerce, exigeant des sage-femmes, qu'elles œuvrent dans le secteur public ou privé, le respect des obligations de réserve et l'interdiction de tout procédé direct ou indirect de réclame ou de publicité.