Sénégal: Mbour - Des distinctions pour honorer les ASC citoyennes et culturelles

En réaction à notre édition du 24 /07/2025, le comité d'organisation de la coupe communale de Mbour s'est fendu d'un comité pour faire une profonde remédiation. Des décisions incitatives et encourageantes ont été prises.

Ainsi, à l'occasion de la Coupe du Maire, la ville de Mbour innove en mettant à l'honneur les valeurs de citoyenneté et de culture. Pour cette édition, deux trophées spéciaux seront décernés aux Associations Sportives et Culturelles (ASC) les plus méritantes dans ces domaines. Initiée par la Coordination Communale des Compétitions (C3), en partenariat avec l'ODCAV de Mbour, cette démarche vise à récompenser les efforts des ASC qui vont au-delà du terrain pour s'impliquer activement dans la vie communautaire.

Une manière de rappeler que le sport populaire reste un levier puissant de transformation sociale. Le premier prix, intitulé Trophée de la Meilleurs ASC engagée pour la Citoyenneté, saluera les initiatives les plus remarquables menées par les ASC dans leur quartier ou leur commune. Au programme : journées de salubrité, actions de solidarité envers les plus démunis, ateliers d'éducation civique, campagnes de paix ou encore réhabilitation d'espaces publics. Autant d'activités qui témoignent d'un sens élevé du service communautaire.

Un hommage à la richesse culturelle locale

Le second prix, Trophée de la Meilleure ASC Culturelle, mettra en lumière les ASC qui valorisent le patrimoine immatériel de la Petite Côte. Des concours artistiques (théâtre, danse, chant), des expositions d'artisanat ou de photographie, des programmes de transmission intergénérationnelle (contes, langues locales, percussions) et des soirées de célébration culturelle sont autant d'actions susceptibles d'être primées.

Afin de garantir une évaluation transparente, un jury indépendant, composé de figures reconnues du monde culturel, sportif, social et institutionnel, sera chargé d'observer et d'apprécier les initiatives menées par les ASC. Le suivi s'effectuera tout au long de la compétition. La C3 invite ainsi les ASC à intégrer dès à présent des activités citoyennes et culturelles dans leur programme annuel, affirmant ainsi que la Coupe du Maire ne se limite pas au ballon rond, mais devient un véritable tremplin pour l'éveil civique et culturel.