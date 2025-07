Le Président sortant de la Fédération Sénégalaise de Football, Augustin Senghor a démarré sa campagne hier, jeudi 24 juillet, par la région de Saint-Louis où il a rencontré les acteurs du monde du football de la zone Nord.

Accompagné du candidat Me Moustapha Camara, le président sortant révèle que cette campagne doit être placée sous le sceau de la fraternité et de la collaboration. Augustin Senghor a relevé les maux de Saint-Louis à savoir le manque d'infrastructures sportives, l'absence d'appui et d'accompagnement aux clubs amateurs, entre autres. Il plaide pour la construction de stades aux normes dans cette région qui, dit-il, le mérite bien.

« J'ai décidé de solliciter encore le suffrage des électeurs de nos mandants, qui sont les membres statutaires de la Fédération de football, clubs, ligue, groupements associés, groupements d'acteurs et donc ils vont voter pour choisir celui qui va conduire le destin de la Fédération pour les quatre prochaines années. Et donc j'ai commencé ma tournée que maintenant parce qu'effectivement, en tant que président sortant, je me devais de gérer la Fédération jusqu'au bout, je ne pouvais pas déserter le travail pour aller en campagne et j'ai décidé de commencer par le Nord, ici à Saint-Louis, parce qu'on connaît la place du football saint-louisien dans l'histoire du Sénégal, on connaît aussi sa vitalité actuelle et nous avons tenu à le faire », a-t-il dit.

Il a été accueilli aussi à Saint-Louis par des représentants des clubs et acteurs de Matam. « Je suis venu accompagné de Maître Moustapha Camara, qui comme vous le savez, est candidat lui-même à la présidence de la Fédération, mais nous avons une excellente relation, nous avons la même vision de la mission qui doit être celle des dirigeants du football et cette campagne doit être placée sous le sceau de la fraternité, je dirais même de la collaboration », a expliqué Me Senghor avant de rappeler qu'il est important que la Fédération se dote des meilleures ressources humaines.

S'agissant des doléances recueillies auprès des différents acteurs, le président sortant retiendra qu'à Saint-Louis, « il n'y a plus de stades aux normes ». En effet, la région souffre de son manque d'infrastructures sportives.

« C'est presqu'une demande sociale aujourd'hui adressée certes à nous mais qu'on peut transposer au niveau de nos autorités étatiques, que Saint-Louis, pour tout le potentiel qu'elle représente pour le football sénégalais, soit dotée d'un ou de deux stades de niveau national voire international.

Parce qu'il est important qu'on puisse commencer à décentraliser les matchs de nos équipes nationales comme dans beaucoup de pays. L'autre aspect qui a été évoqué, c'est le fait qu'on ne donne pas assez de moyens aux clubs amateurs au profit des clubs professionnels », a fait savoir Me Augustin Senghor. Pour lui, il est temps de préserver nos clubs afin qu'ils puissent garder leur statut professionnel.

« Parce qu'autrement, ce sont les pillages qui vont encore commencer avec des clubs de l'extérieur qui vont venir prendre, nos joueurs auront simplement un statut amateur », a-t-il conclu.