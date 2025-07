Sénégal: Gestion du compte de la Carpa - La Générale passe la main à Orabank du pays

Depuis ce mercredi 24 juillet 2025, la gestion du compte de la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) du Sénégal passe des livres de la Société Générale Sénégal à ceux de Orabank Sénégal. C'est suite à un appel à candidatures élargie lancé en mars 2024 que cette dernière a été choisie.

Le Barreau sénégalais qui regroupe quelque 450 avocats a décidé de confier la gestion de son compte CARPA (Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) à Orabank Sénégal, gérée depuis une trentaine d'années par la Société Générale Sénégal. Ce changement de gestionnaire a été acté ce jeudi 24 juillet 2025 à Dakar, par la signature d'une convention qui fixe les droits, obligations et modalités pratiques entre la CARPA (organe de régulation des flux financiers des avocats) et Orabank (gestionnaire bancaire) formalisant ainsi le transfert de la gestion du compte CARPA qui brasse des dizaines de milliards de FCFA à Orabank, désormais gestionnaire technique des fonds des avocats.

Ledit changement intervient à la suite d'un appel à candidatures lancé en mars 2024 par la présidence de l'institution alors en quête d'une banque sénégalaise proposant une meilleure offre de gestion technique et financière du compte. Orabank Sénégal s'est ainsi illustrée dans cette compétition ouverte à toutes les banques du Sénégal « y compris la Société Générale, elle-même », précise Me Papa Moussa Félix Sow.

Pour rappel, la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) prévue par l'article 82 de la loi 84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l'Ordre des Avocats, est une institution fondamentale créée par la loi N 86-21 du 16 juin 1986, puis modifiée par la loi 87-30 du 28 décembre 1987 qui dispose que « L'Ordre des Avocats du Sénégal est tenu de créer un organisme de règlement pécuniaire auquel tous les avocats inscrits au barreau sont affiliés de plein droit et obligatoirement. Cet organisme est destiné à centraliser, dans un compte unique, les fonds, effets et valeurs reçus par les avocats à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle ».

Techniquement performante, financièrement avantageuse

Son rôle principal est de gérer de manière sécurisée et centralisée, les fonds, effets et valeurs que les avocats reçoivent pour le compte de leurs clients et, en plaçant ces fonds (transactions immobilières, indemnités, successions, etc.) dans un compte bancaire unique, chaque avocat dispose d'un sous-compte individuel permettant de garantir la transparence et la sécurité des transactions financières. La CARPA étant un instrument de mise en conformité pour la profession d'avocat vis-à-vis de ces obligations, une gestion centralisée de sécuriser ses flux et d'assurer leur conformité avec les règles anti-blanchiment.

Dès lors, il incombe au nouveau gestionnaire, Orabank Sénégal, partie intégrante du Groupe bancaire panafricain sous régional Orabank qui est présente dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, le respect strict du secret professionnel et bancaire, une fourniture régulière de relevés de compte, états mensuels des mouvements ; alertes en cas d'opérations suspectes ; garantie de traçabilité et d'archivage ; disponibilité d'un espace client sécurisé en ligne.

Pour Sylvain Mélo, Directeur général adjoint d'Orabank Sénégal, « L'intérêt stratégique pour Orabank Sénégal à travers cette convention relève du souci d'Orabank de matérialiser son implication dans les enjeux locaux ou nationaux au-delà de renforcer son image de banque citoyenne et engagée, ainsi que son empreinte territoriale et sa légitimité auprès des institutions. » Quant aux points forts de Orabank Sénégal dans l'appel à candidatures, « Une offre sur mesure et adaptée aux besoins de la CARPA », indique encore M. Mélo qui rappelle également le partenariat avec la Caisse des dépôts et Consignations (CDC) qui fait aussi l'objet d'une convention.

Forte d'un réseau de 17 agences et bureaux commerciaux, Orabank Sénégal a été désignée « Meilleure Banque du Sénégal » par The Banker Financial Times Awards 3 années d'affilée (2018, 2019, 2020) et une quatrième fois en 2022.

Pour la CARPA, ce contrat avec Orabank est l'aboutissement d'une mutation entamée depuis plus d'un an, avec l'objectif d'évoluer vers une « Carpa intégrale », selon le Bâtonnier sortant ( il passe aussi la main à Me Aly Fall ) de l'Ordre des avocats du Sénégal, Maître Mamadou Seck, président de la CARPA, qui a orchestré la cérémonie de signature.

Cette convention traduit en tout cas un virage vers la modernité, la transparence, et la sécurité dans la gestion des fonds CARPA, confiée à un acteur bancaire reconnu régionalement.