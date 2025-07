Cameroun: Dieudonné Yebga - Une candidature fabriquée pour nuire à Maurice Kamto ?

Dans un climat politique tendu à l'approche de la présidentielle camerounaise de 2025, une déclaration fracassante d'Anicet Ekanè fait grand bruit. Invité sur le plateau de STV dans une interview conduite par Leila Reine Nganzeu, diffusée le 23 juillet, le leader politique n'a pas mâché ses mots au sujet de la récente candidature de Dieudonné Yebga. Pour Ekanè, il est inimaginable que ce dernier puisse mobiliser 30 millions pour sa caution électorale, lui que l'on dit retiré dans son village. L'homme politique y voit une manoeuvre orchestrée pour torpiller la dynamique de Maurice Kamto, principal opposant au régime en place.

Cette sortie médiatique vient renforcer les soupçons selon lesquels certaines candidatures seraient instrumentalisées pour semer la confusion dans l'opinion publique. Loin d'être un simple avis personnel, la prise de parole d'Anicet Ekanè s'inscrit dans une ligne plus large de clarification politique, où le président du MANIDEM affirme son autorité et sa légitimité auprès de l'administration territoriale. Cette volonté de dissiper toute ambiguïté prend tout son sens lorsqu'on examine la réaction du chargé de communication du même parti.

Bedimo Kouo, dans l'émission Débrief de l'actu, n'a pas fait dans la dentelle non plus. Il a qualifié la candidature de Yebga tout comme celle de l'artiste Papillon de simple divertissement. Selon lui, ces candidatures sont celles d'"amuseurs" et n'engagent en rien la vision stratégique du MANIDEM. Ce double désaveu sonne comme une alerte : les candidatures parallèles et sans socle politique solide pourraient être des leurres, destinés à affaiblir les véritables challengers.

Dans cette séquence politique dense, les lignes bougent, les stratégies se dévoilent, et les acteurs se positionnent. Derrière les sourires et les slogans, la bataille de l'opinion est engagée, et chaque mot, chaque apparition, chaque prise de position compte.

La question qui demeure est simple : dans ce climat électoral inflammable, le peuple saura-t-il distinguer les candidatures sincères de celles manipulées en coulisse ?