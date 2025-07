Madagascar: Rencontre - Anisha Jo partage son art en masterclass

Actuellement en séjour à Madagascar, Anisha Jo profite de sa présence dans le pays pour rencontrer son public d'une manière originale et intimiste : une masterclass en trois volets. Prévue les 13, 17 et 20 août à partir de 14 h, cette série de rencontres baptisée « De la voix à l'âme » se tiendra au Hayra Studio, chez Reko à Ampandrana. Chaque session abordera une facette essentielle du processus créatif : première escale, le 13 août : « L'inspiration pour écrire et composer ». Deuxième étape, le 17 août : « L'interprétation : la voix, le corps et les émotions ».

Dernier rendez-vous, le 20 août : « La production : arranger et donner vie à sa musique ».

Cette masterclass vise à offrir un espace d'échange et de transmission, où les participants pourront apprendre, s'exprimer et, surtout, s'inspirer de l'expérience d'Anisha Jo, qui a su faire rayonner sa voix à Star Academy. La participation est payante. Une opportunité précieuse pour les passionnés de musique de tous niveaux, désireux de perfectionner leur art auprès d'une artiste authentique et généreuse.