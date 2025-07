Du 28 juillet au 02 août, l'AFT Andavamamba accueillera le Carrefour de la formation, des métiers et de l'emploi où plus de 200 offres d'emploi seront proposées sur place avec des collectes de CV et des entretiens express.

La neuvième édition du Carrefour de la formation, des métiers et de l'emploi (CFME) se tiendra à l'AFT Andavamamba du 28 juillet au 02 août. Ce rendez-vous s'inscrit dans la continuité des actions menées par l'AFT avec le soutien de Yas Madagascar pour accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle et les orienter vers des métiers adaptés à leur profil.

Face à la difficulté croissante d'accès à l'emploi chez les jeunes, cette initiative vise à créer un lien direct entre les chercheurs d'emploi et les employeurs. Plus de 200 offres d'emploi seront proposées durant l'événement, couvrant divers secteurs d'activité.

Des collectes de CV et des entretiens express seront également au programme. Le CFME se présente ainsi comme une plateforme multisectorielle, favorisant les échanges entre les jeunes, les recruteurs et les acteurs de la formation.

Programmes

Des ateliers et des conférences autour de thématiques variées seront proposées à l'AFT du 28 au 31 août. Ces sessions ouvertes à tous offriront un aperçu des opportunités à l'international, des métiers d'avenir, de l'entrepreneuriat ainsi que l'art et le numérique.

Les 1er et 02 août seront consacrés à l'exposition de stands qui verront la participation d'universités, de centres de formation, d'entreprises et d'agences de placement confondus. Le but étant de rassembler toutes les opportunités et de faciliter les échanges avec les professionnels en un seul lieu. L'entrée sera gratuite pour tout le public. Suite au succès du concours "mon projet innovant » , ce sera également l'occasion de lancer la seconde édition.