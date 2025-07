Alors que la Grande Île fait face à un défi sécuritaire majeur, Herilaza Imbiky est à Addis-Abeba pour une formation de haut niveau dont la réforme de ce secteur est le principal sujet.

Dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité en Afrique, Herilaza Imbiky, expert malgache reconnu et député de Sainte-Marie, a pris part à une formation pilote organisée par l'Union africaine (UA) les 23 et 24 juillet 2025 à Addis-Abeba, en Éthiopie. Cette rencontre s'inscrit dans le projet de Note d'orientation opérationnelle (NOO) de l'UA, qui vise à renforcer la supervision et la reddition de comptes dans le secteur sécuritaire.

Depuis l'adoption du cadre stratégique en 2013, la réforme du secteur de la sécurité (RSS) est perçue comme un levier crucial pour améliorer les institutions en charge de la sécurité et garantir un contrôle démocratique effectif. L'objectif est de répondre aux attentes légitimes des populations africaines en matière de sécurité et de justice, en transformant en profondeur les structures et mécanismes existants.

Contrôle démocratique

La Commission de l'Union africaine a élaboré cette NOO, fruit de larges consultations menées en 2024 et finalisées début 2025. Elle propose des lignes directrices claires destinées aux États membres, aux communautés économiques régionales ainsi qu'aux mécanismes régionaux, impliquant également les parlementaires, les points focaux RSS et la société civile.

Un des axes majeurs de cette réforme est le renforcement de quatre mécanismes de contrôle démocratique : le contrôle gouvernemental, le contrôle parlementaire, la supervision judiciaire et la surveillance indépendante assurée par des institutions civiles. La société civile y occupe un rôle central pour garantir transparence et responsabilité.

Bonnes pratiques

Au cours de cette formation, Herilaza Imbiky et les participants ont renforcé leurs compétences sur la Note d'orientation opérationnelle (NOO), en partageant bonnes pratiques et expériences pour promouvoir la responsabilité des institutions de sécurité. L'objectif est de concrétiser ces mécanismes au profit des populations.

Alors que l'Afrique progresse sur le plan institutionnel, la mise en oeuvre des réformes reste un défi. La NOO propose une approche concrète pour combler ce fossé. Par son engagement, Madagascar, à travers Herilaza Imbiky, réaffirme sa volonté de contribuer à une sécurité transparente, responsable et respectueuse des droits humains.