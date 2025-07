Madagascar: Projet TALIM - 185 millions USD en renfort au système éducatif

Augmenter le taux d'achèvement scolaire et améliorer les résultats d'apprentissage dans l'enseignement primaire à l'échelle nationale : tel est l'objectif du projet Transformation de l'accès et de l'apprentissage à Madagascar (TALIM), récemment approuvé et destiné à renforcer le système éducatif malgache.

Financé à hauteur de 185 millions de dollars américains - dont 150 millions par l'Association internationale de développement (IDA) et 35 millions par le Partenariat mondial pour l'éducation -, le projet TALIM vise à relever plusieurs défis majeurs. Trois domaines prioritaires sont ciblés : la qualité de l'enseignement et la gestion des enseignants, les infrastructures scolaires et les environnements d'apprentissage ainsi que la gouvernance du secteur de l'éducation.

« Le projet TALIM s'appuie sur les bases solides posées par le précédent Projet d'appui à l'éducation de base à Madagascar, mais il va plus loin. Il soutiendra la nouvelle réforme des enseignants pour renforcer la profession, contribuera à créer des écoles plus sûres et plus résilientes, visera à améliorer le bien-être des élèves, et appuiera des réformes durables dans le secteur de l'éducation. C'est un moment clé pour transformer l'éducation à grande échelle et offrir à chaque enfant de Madagascar une véritable chance de réussir », a déclaré Almedina Music, spécialiste principale de l'éducation et cheffe d'équipe du projet TALIM.

Au total, plus de 4,7 millions d'élèves du préscolaire et du primaire, 135 000 enseignants, ainsi que 27 000 écoles primaires publiques réparties sur tout le territoire bénéficieront directement de ce projet.