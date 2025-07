Afrique: Le 25 juillet célèbre les femmes et les filles d'ascendance africaine 

« Assurer la participation pleine, égale et véritable des femmes et des filles d’ascendance africaine », est la thématique qui est retenue pour cette journée du 25 juillet qui célèbre les femmes et les filles d'ascendance africaine. L'Organisation des Nations Unies rappelle qu'elles incarnent la force, la résilience et un potentiel inexploité.

Néanmoins, ces individus appartiennent aux groupes les plus marginalisés au niveau mondial en raison de l'intersection des discriminations raciales, sexistes et socio-économiques, de l'accès restreint à une éducation de qualité et à des soins de santé adéquats, ainsi que de leur sous-représentation dans les sphères politiques et professionnelles, ce qui les confronte fréquemment à des obstacles systémiques entravant leur développement et compromettant leurs droits.

Il faut dire que les femmes et filles d'ascendance africaine sont celles originaires d'Afrique. Elles peuvent vivre n'importe où dans le monde, et leur héritage culturel et leur identité sont souvent marqués par leur ascendance africaine. Bien au-delà des frontières qui peuvent les éloigner de leur véritable origine, elles se caractérisent très souvent par leur travail dur et souvent sans repos.

L'ONU nous rappelle que les femmes et les filles d'ascendance africaine continuent d'être confrontées à de multiples formes de discriminations qui se chevauchent et se manifestent par des taux plus élevés de pauvreté, des obstacles à l'éducation, un accès limité à des soins de santé de qualité et une sous-représentation dans la prise de décision.

Malgré ces injustices, leur résilience est évidente. De la mobilisation locale à l'excellence professionnelle, leurs contributions façonnent les communautés, les économies et les cultures. Elles ne sont pas seulement les bénéficiaires du développement, "elles en sont leaders".

L'urgence de s'attaquer à ces inégalités systémiques est réaffirmée dans la résolution A/RES/78/323 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui fait du 25 juillet la journée d'hommage aux femmes et aux filles d'ascendance africaine. La résolution appelle à une action mondiale renouvelée et à la responsabilisation pour éliminer la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, en particulier lorsqu'ils affectent les femmes et les filles d'ascendance africaine.