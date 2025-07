Madagascar: Accès à l'énergie - « Madagascar a un programme ambitieux », dixit le directeur de division de la Banque mondiale

Une rencontre très fructueuse et très passionnante. C'est en ces termes que le directeur de division au sein de la Banque mondiale en charge du Mozambique, de Madagascar, de Maurice, des Comores et des Seychelles, Fily Sissoko, qualifie son entrevue hier avec le président Andry Rajoelina. Nommé à ce poste le 1er juillet dernier, ce haut responsable est actuellement en visite officielle dans la Grande Île.

Cette rencontre avec le chef de l'Etat marque donc le début de son mandat. Une occasion de passer en revue les programmes et financements de la Banque mondiale au profit de Madagascar. Accompagné lors de cette audience par Atou Seck, Représentant Résident de la Banque mondiale à Madagascar, ce haut responsable a tenu à saluer la qualité de la relation entre Madagascar et la Banque mondiale, ainsi que la qualité du portefeuille. Cette année a été marquée par un taux de décaissement de 24%.

Selon lui, « ce taux est largement au-delà du taux de décaissement dans la sous-région ». Et lui de faire savoir que la Banque mondiale a aussi approuvé un appui budgétaire grâce à la qualité des réformes apportées par le gouvernement malgache. Cette rencontre a aussi permis aux deux personnalités de discuter des perspectives et d'échanger sur les programmes à mettre en oeuvre dans les années à venir.

Connectivité

Pour sa part, le président Andry Rajoelina a fait part de ses principales priorités telles que la lutte contre la pauvreté et la création d'emplois pour les jeunes et les femmes malgaches.

Il a notamment cité des secteurs clés pour le développement du pays, tel que l'agriculture car au-delà de l'autosuffisance alimentaire, ce secteur peut générer des emplois. Le chef de l'Etat a aussi évoqué les problèmes énergétiques auxquels la Grande île fait face actuellement, ainsi que la situation actuelle de l'accès à l'énergie.

« Nous avons un portefeuille extrêmement important dans le secteur de l'énergie, nous appuyons toutes les réformes structurelles et tous les investissements. Madagascar a un accès très ambitieux d'améliorer l'accès à l'énergie et d'améliorer la fiabilité que nous appuyons dans le cadre de nos interventions sectorielles », a soutenu le directeur de division de la Banque mondiale, tout en reconnaissant que Madagascar a un programme très ambitieux à la hauteur du portefeuille et des engagements de la Banque mondiale dans le cadre de sa transition énergétique.

Les deux hommes ont également évoqué d'autres secteurs d'activités tels que le tourisme et les infrastructures de connectivité. A entendre Fily Sissoko, il était aussi question de l'établissement d'échange d'expériences avec d'autres pays comme le Vietnam et de voir dans quelle mesure l'expérience vietnamienne notamment en matière d'agriculture de riz puisse être répliqué à Madagascar mais aussi dans d'autres pays comme le Maroc et l'Éthiopie.