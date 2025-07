Rien n'arrête l'équipe malgache à Gaborone. Pour la deuxième journée de la Coupe Davis, groupe V zone Afrique, Madagascar a littéralement pulvérisé les Seychelles sur le score sans appel de 3 victoires à 0. Les joueurs malgaches n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires, infligeant des scores parfaits qui témoignent de leur nette supériorité.

La marche triomphale continue pour l'équipe nationale malgache de tennis au Botswana. Après une entrée en matière réussie face au Soudan, les raquettes malgaches ont confirmé leur statut de favoris de la compétition en ne faisant qu'une bouchée de l'équipe seychelloise.

Dans le premier match en simple, Valentin Rakotondrasoa a ouvert le bal de manière expéditive. Opposé à Jahlil Mathiot, le Malgache a déroulé son tennis sans concéder le moindre jeu, s'imposant sur un score sec et cinglant de 6/0, 6/0. Une véritable leçon qui a immédiatement placé la Grande Île sur la voie royale.

Le deuxième simple a été une copie conforme du premier. Nicolas Raharivony, aligné face à Stéphane Hissen-Lee, n'a pas non plus fait dans le détail. Avec la même autorité, il a dominé son adversaire de la tête et des épaules pour l'emporter 6/0, 6/0, scellant ainsi la victoire de Madagascar avant même le match de double.

Pour l'honneur et pour parfaire cette journée, la paire malgache, composée d'Antso Rakotondramanga et de Lucas Andriamasilalao, a conclu le travail en beauté. Face au duo Marcus Maria et Kelian Ah-kon, ils ont maintenu le même rythme effréné pour s'imposer, une fois de plus, sur le score de 6/0, 6/0.

Cette deuxième victoire par 3 à 0, après celle obtenue la veille contre le Soudan, démontre la solidité et la détermination du camp malgache, qui n'a pas encore perdu le moindre set dans ce tournoi.

Le prochain défi se profile dès aujourd'hui, avec une rencontre très attendue contre le Cameroun.